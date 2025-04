11 bit studios : nouveau Frostpunk annoncé, chiffre de ventes pour le second opus et gros jeu teasé

11 bit studios vient de publier son bilan financier concernant son année 2024, avec un chiffre d'affaires de 140,54 millions de zlotys, soit environ 32,7 millions d'euros. Une hausse de près de 169 % par rapport à l'année précédente, c'est un record pour le studio polonais, mais il enregistre un bénéfice net de seulement 6,9 millions de zlotyes (1,63 millions €).

La faute à un actif d'impôt différé, mais également à l'annulation de Project 8, un jeu inconnu qui a entraîné une perte de 48,42 millions de zlotys (11 millions d'euros). Du côté de l'édition, 11 bit studios indique que The Thaumaturge et Creatures of Ava « n'ont pas rencontré le succès escompté auprès des joueurs », à l'inverse d'INDIKA , « qui a commencé à générer des revenus peu après sa sortie » selon Przemysław Marszał, président du studio. Au total, la division édition de 11 bit studios représente 26 % de son chiffre d'affaires, soit 36,54 millions de zlotys (8,5 millions €).

Concernant son dernier gros jeu en date, Frostpunk 2 comptait 592 000 exemplaires vendus fin décembre, générant 69,73 millions de zlotys (16,3 millions €) de chiffre d'affaires. Le développeur polonais compte sur les futurs DLC et les nouvelles fonctionnalités de gameplay pour améliorer la note des joueurs, ainsi que sur les versions consoles, attendues « dans les prochains mois ». 11 bit studios peut également compter sur ses anciens jeux, à savoir Frostpunk et This War of Mine, qui ont généré 35,75 millions de zlotys (8,4 millions €) de chiffre d'affaires, une hausse de 13,7 % par rapport à 2023.

Évidemment, 11 bit studios évoque l'avenir. Il lancera en juin prochain The Alters, un jeu « stratégiquement très important pour nous, (...) qui rappelle la singularité qui a fait la renommée de This War of Mine ». Le studio éditera également Moonlighter 2 et Death Howl. Mais surtout, le développeur polonais annonce qu'il vient de lancer « la production du prochain projet se déroulant dans l' univers Frostpunk , dont le lancement est prévu dès 2027 ». Une annonce qui devrait ravir les fans de la franchise, mais aucune information supplémentaire n'a été dévoilée pour le moment. Chez Eurogamer, Przemysław Marszał a tout de même précisé que nous en apprendront davantage « d'ici deux semaines ».

11 bit studios indique enfin avoir « commencé le développement d'un titre de plus grande envergure, dont la sortie est prévue pour 2029 ». Là encore, le flou est total et il faudra sans doute attendre un peu plus longtemps avant de découvrir ce nouveau jeu. Vous pouvez acheter Frostpunk 2 à partir de 38,24 € sur Gamesplanet et GOG.com.