Frostpunk 2 : une période de sortie précise pour les versions PS5 et Xbox Series X et S

En septembre dernier, 11 bit studios lançait la version PC de Frostpunk 2, suite de son jeu de survie et de gestion dans un monde post-apocalyptique glacial. Une feuille de route dévoilée en novembre dernier teasait la sortie des versions PS5 et Xbox Series X|S pour cette année, mais le studio polonais apporte quelques précisions.

C'est dans une nouvelle roadmap que 11 bit studios annonce que Frostpunk 2 sortira à l'été 2025 sur PlayStation et Xbox Series X|S, les joueurs sur consoles pourront donc découvrir ce jeu avec un hiver perpétuel sous le cagnard. Les développeurs indiquent au passage qu'une mise à jour majeure sera publiée le 8 mai prochain, tandis que le premier DLC payant, Spectrum, sortira dans le courant de l'automne. Le second DLC, Aurora, est toujours prévu pour cette année, sans plus de précisions, tandis qu'un troisième et dernier DLC sans nom arrivera en 2026.

Si vous jouez sur PC, Frostpunk 2 est déjà disponible à partir de 38,24 € sur GOG.com et Gamesplanet.