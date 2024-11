Frostpunk 2 dévoile sa roadmap avec beaucoup de contenu à venir

11 bit studios a lancé en septembre dernier Frostpunk 2, la suite de son jeu de gestion d'une ville dans un monde post-apocalyptique glacial. Un titre actuellement disponible en Early Access sur PC uniquement, mais les développeurs vont évidemment continuer de publier des mises à jour.

Le studio polonais dévoile cette semaine la feuille de route de Frostpunk 2, avec d'abord un petit point sur ce qui a déjà été fait : un patch majeur et sept correctifs ont été publiés, les joueurs attendent désormais le Patch 1.2 qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Mais c'est l'année prochaine que les choses vont s'accélérer, avec une mise à jour de contenu majeure, le lancement de la version pour consoles et la sortie des DLC Spectrum et Aurora. Puis, en 2026, nous aurons un troisième DLC au nom encore inconnu.

Ce sont de belles choses qui attendent les joueurs dans les prochains mois, il faudra juste patienter un peu. Vous pouvez acheter Frostpunk 2 à partir de 36,05 € sur GOG.com, Gamesplanet ou Fnac.