Frostpunk 2 : le jeu est repoussé, les développeurs s'expliquent

Frostpunk 2 devait venir nous rafraîchir au beau milieu de l'été. Le nouveau jeu de gestion d'une ville dans un monde post-apocalyptique glacial de 11 bit studios était attendu le 25 juillet prochain sur PC. Malheureusement, le studio polonais annonce aujourd'hui un report de quelques semaines.

Dans un communiqué, 11 bit studios annonce que la date de sortie de Frostpunk 2 est repoussée au 20 septembre 2024 sur PC, avec toujours des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S attendues plus tard. Le directeur de la conception Jakub Stokalski et le directeur artistique Lukasz Juszczyk nous expliquent les raisons de ce retard :

D'après les sondages que nous avons reçus après avoir joué à la Beta, la note moyenne que vous nous avez donnée était de 8 sur 10. Nous vous en sommes très reconnaissants ! En même temps, ce n'était qu'un petit extrait d'un jeu en cours de développement et en constante évolution. Bien que notre carnet de tâches soit bien rempli, c'était pour nous une occasion d'écouter ce que vous avez apprécié et ce qui n'a pas encore tout à fait fonctionné. Cela nous a permis de mieux prioriser les choses et de mettre en avant les fonctionnalités et les modifications sur lesquelles nous travaillions déjà. Mais nous avons également réalisé que pour garantir la meilleure expérience possible au lancement, nous avons besoin de plus de temps pour terminer le développement de Frostpunk 2. C'est pourquoi nous avons pris la décision difficile de reporter sa sortie au 20 septembre 2024.

Les développeurs vont donc prendre leur temps pour peaufiner certains points, dont l'interface (UI) et l'expérience utilisateur (UX), les Zoom Stories ou encore rajouter des mécaniques de gameplay. Un mal pour un bien, vous pouvez déjà précommander Frostpunk 2 contre 44,99 € sur GOG.com.