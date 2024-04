Frostpunk 2 : moins de froid, plus de gestion de ville, la bêta lancée en vidéo

Même si Frostpunk 2 n'est pas attendu avant cet été sur ordinateurs, et plus tard sur consoles de salon, le jeu de gestion d'une ville ravagée par une apocalypse glaciaire est déjà jouable en bêta fermée depuis hier soir, à condition d'avoir précommandé l'édition Deluxe numérique. Pour marquer le coup, 11 bit studios partage une nouvelle vidéo de gameplay commentée par Jakub Stokalski et Lukasz Juszczyk, directeurs de Frostpunk 2.

Les développeurs du studio polonais reviennent ici en détail sur les nouveautés de gameplay de Frostpunk 2, qui proposera évidemment des mécaniques inédites par rapport au premier volet, qui date de 2018. 11 bit studios met notamment en avant le mode bac à sable Utopia Builder, avec « une histoire plus riche et d'autres aspects uniques intrinsèques à cette suite ». Par ailleurs, le titre met davantage l'accent sur la gestion de la société de sa ville plutôt que la stratégie de survie, afin d'offrir une vraie différence par rapport au précédent volet. Grâce à ces conditions climatiques moins dures, les joueurs pourront ainsi « mettre en place un conseil représentatif de ces factions » et « concilier des intérêts contradictoires et naviguer dans les complexités de la société ».

La bêta fermée de Frostpunk 2 est disponible jusqu'au 22 avril prochain, 19h00. La date de sortie de la version finale est pour rappel fixée au 25 juillet 2024 sur PC et dans le PC Game Pass, le titre sortira par la suite sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Xbox Game Pass. D'ici là, vous pouvez retrouver le premier Frostpunk à partir de 5,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.