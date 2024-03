Frostpunk 2 dévoile sa date de sortie avec une vidéo de gameplay

11 bit studios avait surpris tout le monde avec Frostpunk, un jeu de gestion d'une ville en proie au froid glacial dans un monde post-apocalyptique. Le studio polonais sera prochainement de retour avec une suite, Frostpunk 2, se passant 30 ans après les évènements du premier volet.

Cette semaine, 11 bit studios dévoile une nouvelle bande-annonce de son jeu et annonce surtout que la date de sortie de Frostpunk 2 est fixée au 25 juillet 2024 sur PC. Un lancement en plein été, la vision de neige à perte de vue aidera peut-être à se rafraîchir si canicule il y a encore. Les précommandes sont lancées, une édition Digitale Deluxe est proposée pour notamment avoir accès à une bêta de sept jours en avril prochain, afin de découvrir les possibilités de gameplay dans le mode bac à sable. Cette édition inclura aussi trois DLC à venir après le lancement, un accès anticipé de 72h au jeu complet, la nouvelle Warm Flesh, la bande originale et un artbook.

Plongeant encore plus profondément dans les abysses postapocalyptiques, Frostpunk 2 s'est construit au-dessus des fondations qui ont fait de son prédécesseur un triomphe. Le jeu plonge les joueurs dans un monde aux réalités intransigeantes et aux dilemmes sociaux complexes, au sein d'une ville en perpétuelle expansion. Avec une portée plus large et une expansion dans tous les aspects des mécaniques du jeu, Frostpunk 2 fait monter la tension alors que vous dirigez la ville et ses habitants vers un futur incertain. Une grande partie de cette tension provient des différentes factions introduites au sein des murs de la ville et se disputant l'allégeance des citoyens. Soumettrez-vous vos décisions à la nature survivaliste des Icebloods, partisans de l'adaptation plutôt que du développement ? ou prendrez-vous le parti des méthodiques Technocrates, champions du progrès technique ? Peut-être prendriez-vous même parti pour un des groupes les plus radicalisés que vous rencontrerez en jeu. Cela ne dépend que de vous, l'intendant de la ville.

Frostpunk 2 arrivera également pour rappel sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais plus tard. Vous pouvez retrouver le premier volet à partir de 26,99 € sur GOG.com et Gamesplanet.