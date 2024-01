Frostpunk 2 : vraie vidéo de gameplay tendue et période de sortie toute proche, quid du Game Pass ?

Dévoilé à l'été 2021, Frostpunk 2 doit arriver cette année. Le jeu de gestion de 11 bit studios nous plongera pour rappel dans un monde post-apocalyptique après qu'un blizzard ait ravagé la Terre, 30 ans après les évènements du premier volet. Les années ont passé, mais le comportement des survivants n'est pas allé en s'arrangeant.

Aujourd'hui, 11 bit studios dévoile la première vraie bande-annonce de gameplay de Frostpunk 2. Les joueurs devront gérer leur métropole, toujours en proie au froid. Mais, en plus de survivre au blizzard, il faudra surtout s'occuper de sa population et de ses exigences. Sort des enfants, crimes, nourriture, logement, insalubrité, conditions de travail, le peuple n'est pas content et le fait savoir. Les joueurs devront gérer tout cela et s'occuper des factions dissidentes qui naissent en ville. Et cette fois, plus question d'utiliser la même tyrannie qu'après la crise glaciaire, le peuple a le droit de vote !

Frostpunk 2 est attendu dans le courant du premier trimestre 2024 sur PC et il sera directement inclut dans le PC Game Pass ! Le jeu est également attendu plus tard sur Xbox Series X|S, où il intégrera évidemment le Xbox Game Pass. Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate à partir de 13,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.