Tormented Souls 2 : surprise, une partie du jeu est déjà jouable, mais pas pour tout le monde

PQube a dévoilé cette semaine une nouvelle bande-annonce de Tormented Souls 2, le prochain jeu d'horreur à la troisième personne du développeur Dual Effect. Une suite évidemment très attendue par les fans du premier volet et les amateurs d'horreur un peu rétro, place à la vidéo :

Mais les studios avaient une autre surprise, du moins pour certains joueurs. PQube et Dual Effect annoncent qu'une démo de Tormented Souls 2 est déjà disponible sur PC, via Steam, permettant de découvrir gratuitement les origines de cette suite. Caroline et Anna se rendent ici dans un couvent transformé en clinique et sont accueillies par Sœur Angelica, mais au cours de la nuit, Anna se fait kidnapper tandis que la matriarche Mère Lucia expose son plan pour enlever les deux sœurs et poursuivre les expériences de leur grand-père Noah.

Au passage, les studios dévoilent également la nouvelle apparence de Caroline. Dans le premier opus, les développeurs s'étaient clairement inspirés de Claire Redfield (Resident Evil 2 et Code Veronica) et Aya Brea (Parasite Eve 2), mais pour cette suite, ils voulaient marquer l'évolution du personnage. Cette fois, Caroline porte une robe rouge sang sous sa veste en cuir abîmée, permettant de mieux voir le personnage dans l'obscurité. Les artistes ont également opté pour des motifs floraux, des nœuds et du cuir, un changement similaire à celui du Prince entre Prince of Persia : Les Sables du Temps et L'Âme du Guerrier. Il y a également des références à Alice Abernathy (l'héroïne des films Resident Evil incarnée par Milla Jovovich).

Malheureusement, Tormented Souls 2 n'a toujours pas de date de sortie précise, il arrivera en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà le précommander à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

