Grounded 2 : Obsidian a un troisième jeu surprise pour 2025 !

Obsidian Entertainment est un studio très occupé. Il vient de lancer le jeu de rôle à la première personne Avowed plus tôt dans l'année, The Outer Worlds 2 sortira dans quelques mois, mais lors du Xbox Game Showcase 2025, le studio appartenant à Microsoft a dévoilé un troisième titre pour cette année. Il s'agira encore d'une suite :

Obsidian Entertainment et Microsoft dévoilent Grounded 2, la suite de leur jeu de survie avec des enfants rapetissés dans un jardin et devant faire face à des insectes en récoltant des ressources et en craftant des outils.

Encore rétréci, mais le monde est bien plus vaste. Dans cette aventure de survie en monde ouvert, solo ou en coopération, fabriquez armes et armures, construisez votre base et parcourez le terrain de jeu en buggy. Mais quelque chose d'autre vous attend, et il ne vous a pas oublié.

La date de sortie de Grounded 2 est déjà fixée au 29 juillet 2025 sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Il s'agira d'un jeu Game Preview, en accès anticipé.