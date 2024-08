Tormented Souls 2 : 24 minutes de gameplay sans lumière pour le survival horror

Dévoilé sans crier gare à l'occasion de la gamescom 2023, il y a un an donc, Tormented Souls 2 se fait toujours attendre sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Le titre de PQube et Dual Effect refait quand même parler de lui cette semaine grâce à une longue vidéo de gameplay, partagée par IGN :

Après avoir enquêté sur la disparition de sœurs jumelles dans un manoir abandonné à Winterlake, Caroline Walker va cette fois se rendre à Puerto Miller, en Amérique du Sud, pour retrouver sa propre sœur. Une aventure bien plus personnelle, mais toujours aussi horrifique, alors que la jeune femme va se heurter à la tribu Ismuit et à des horreurs indicibles. Dans le pur esprit des Alone in the Dark, Silent Hill et Resident Evil, il faudra affronter des créatures terrifiantes en faisant attention à ses ressources, tout en résolvant des énigmes tordues.

Malheureusement, le survival horror ne sera pas lancé cette année, Tormented Souls 2 sortira en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver le premier opus à 14,40 € sur Amazon.