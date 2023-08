Tormented Souls 2 : déjà du blasphème dans la vidéo d'annonce

D'abord sorti sur PC et PlayStation 5, puis sur Xbox Series X|S et enfin sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Tormented Souls aura été une très bonne surprise pour tous les amateurs de survival-horror à l'ancienne. Reprenant les codes de Resident Evil, Silent Hill et Alone in the Dark, le titre de Dual Effect et Abstract Digital suivait Caroline Walker, qui enquêtait sur la disparition de jumelles dans un manoir terrifiant.

Et voilà que Dual Effect, seul cette fois, vient de dévoiler une suite, Tormented Souls 2. Nous suivrons toujours Caroline Walker, qui va ici explorer un monastère et d'autres lieux toujours aussi inquiétants, pour une histoire bien plus personnelle : il faudra sauver sa propre sœur. La première bande-annonce donne le ton, et voici des détails sur le jeu :

Le jeu de survival horror primé est de retour ! Caroline Walker revient dans une séquelle du classique de survival-horror plusieurs fois récompensé. Arpentez les salles de monastères effrayants et autres endroits cauchemardesques. Préparez-vous à affronter des créatures terrifiantes à l'aide d'armes de fortune, dans un effort désespéré pour sauver votre sœur ensorcelée. Caroline Walker est de retour ! Après les événements qui ont eu lieu à l'hôpital Wildberger, Caroline n'a plus qu'une envie : vivre une vie normale avec sa petite sœur Anna. Cependant, le destin lui réserve autre chose. Anna est affligée par une étrange maladie. Elle se met à cracher du sang, ses yeux deviennent noirs et elle perd connaissance. Les remèdes classiques ne lui sont d'aucune aide. Sans autre recours pour sauver sa sœur, Caroline est obligée de se tourner vers le surnaturel... Un tout nouveau cadre regorgeant d'horreurs innommables… Bienvenue à Puerto Miller, une ville d'Amérique du Sud au passé glaçant. Fondé il y a longtemps par la mystérieuse tribu Ismuit, un petit groupe religieux rejetant le monde extérieur, cet endroit cache des horreurs indicibles sous son apparence ancienne. Affrontez des créatures terrifiantes avec des armes de fortune Menez des combats haletants contre toutes sortes de monstres en utilisant votre ingéniosité pour improviser des armes. Chaque tournant peut masquer un ennemi, alors la gestion de vos ressources sera la clé de votre survie. Résolvez des énigmes complexes basées sur votre environnement Utilisez votre logique et votre réflexion pour faire le lien entre les objets trouvés dans votre environnement et les énigmes inextricables auxquelles vous faites face. Combinez vos ressources de façon créative afin de débloquer des casse-têtes tordus et de plonger encore plus loin dans les sombres mystères qui vous entourent.

Tormented Souls 2 est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver le premier opus à 18,99 € sur Amazon.