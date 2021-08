Tormented Souls : démo, date de sortie et nouvelle bande-annonce pour le survival-horror dans un manoir hanté

PQube, Dual Effect et Abstract Digital Works s'apprêtent à lancer sur ordinateurs et consoles Tormented Souls, un jeu d'horreur dans un manoir abandonné aux allures d'hôpital bien glauque. L'attente ne sera plus très longue, les studios dévoilent cette semaine une bande-annonce et une date de sortie.

Tormented Souls sera donc jouable à partir du 27 août 2021 sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch verront le jour par la suite, et PQube distribuera le 27 août également une édition physique sur PS5, puis sur Switch plus tard, normalement le 29 octobre. En attendant, vous pouvez retrouver ci-dessus une bande-annonce qui nous plonge dans l'ambiance en compagnie de Caroline Walker, héroïne du survival-horror. Le titre s'inspire pour rappel de Resident Evil et Silent Hill avec des caméras fixes, une gestion des ressources, le craft d'armes et des énigmes.

Si vous n'en pouvez plus d'attendre, sachez qu'une démo gratuite de Tormented Souls est disponible dès aujourd'hui sur PC et PlayStation 5, permettant d'essayer les 40 premières minutes du jeu. Vous pouvez déjà précommander le jeu à 34,98 € sur Amazon.