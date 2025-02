Enotria: The Last Song, enfin une date de sortie pour l'édition physique du Souls-like

En septembre dernier, le développeur indépendant Jyamma Games a lancé Enotria: The Last Song, un Souls-like inspiré du folklore italien qui a séduit les amateurs du genre. Le titre a d'abord été lancé sur PC et PlayStation 5, puis sur Xbox Series X|S, mais uniquement au format dématérialisé. La version physique se fait toujours attendre, mais elle donne enfin de ses nouvelles.

Jyamma Games, l'éditeur Fireshine Games et le distributeur Maximum Entertainment France annoncent que la date de sortie de l'édition physique d'Enotria: The Last Song est fixée au 10 avril 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs vont enfin pouvoir découvrir l'Action-RPG sur disques, qui bénéficiera de toutes les mises à jour et améliorations déjà publiées. Mieux encore, les joueurs PS5 auront droit à une Deluxe Edition qui rajoute des skins d'armes, des améliorations et consommables, sans oublier un artbook et la bande originale... numériques. En clair, rien de matériel dans la boîte, dommage.

Vous pouvez précommander Enotria: The Last Song Deluxe Edition à 39,99 € à la Fnac.