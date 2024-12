Enotria: The Last Song, la version Xbox Series X et S redonne de ses nouvelles avec une excellente surprise

Jyamma Games a lancé en septembre dernier Enotria: The Last Song, un jeu de rôle et d'action fortement inspiré des Souls de FromSoftware dans son gameplay, mais ici, pas de dark fantasy, le jeu nous plonge dans une version alternative de l'Italie. L'Action-RPG était sorti sur PC et PlayStation 5, mais la version Xbox Series X|S avait pris du retard, Jyamma Games pointant du doigt des problèmes de communication avec Microsoft.

Heureusement, les choses sont rentrées dans l'ordre et le développeur annonce que la date de sortie d'Enotria: The Last Song est fixée au... 12 décembre 2024 sur Xbox Series X|S. Eh oui, le titre débarque par surprise dès aujourd'hui sur les consoles de Microsoft, avec bien sûr tous les ajustements et mises à jour effectuées sur les autres plateformes directement incluses.

Pour rappel, Enotria: The Last Song est pour l'instant disponible uniquement au format numérique, mais une édition physique sortira l'année prochaine sur consoles, vous pouvez déjà la précommander contre 49,99 € sur Amazon ou Fnac.