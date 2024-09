Enotria: The Last Song, le Souls-like italien repoussé sur Xbox pour une raison lunaire

Jyamma Games s'apprête à lancer dans les prochains jours Enotria: The Last Song, un jeu de rôle et d'action Souls-like inspiré par le folklore italien. Un titre prometteur pour les amateurs du genre et attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais cette dernière version aura finalement un peu de retard.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du jeu, Jyamma Games annonce que la version Xbox Series X|S d'Enotria: The Last Song est repoussée à une date indéterminée. Le studio italien évoque « des défis » qui l'ont obligé à retarder le lancement, sans entrer dans les détails. Dès lors, la Toile a commencé à spéculer. Une exclusivité temporaire signée avec Sony ? Des problèmes pour optimiser la version Xbox Series S ? Que nenni !

Comme le rapporte Windows Central, le CEO Jack Greco a pris la parole sur Discord pour expliquer ce retard, la faute serait entièrement du côté de Microsoft. Le patron du studio italien explique que les développeurs doivent soumettre leurs jeux sur une page Xbox, mais Enotria: The Last Song ne passe pas l'étape de soumission. Sur X (ex-Twitter), le compte officiel du jeu rajoute que la communication avec Xbox est le principal problème, la branche dirigée par Phil Spencer pouvant mettre deux mois à répondre aux développeurs.

Maintenant que le problème est connu de tous, il y a de fortes chances pour que Xbox se réveille et résolve le souci rapidement. Il faut l'espérer, car la date de sortie d'Enotria: The Last Song est fixée au 19 septembre 2024 sur PC et PlayStation 5, les amateurs de Souls-like sur Xbox ne vont pas apprécier qu'un autre Action-RPG leur passe sous le nez, comme Black Myth: Wukong le mois dernier.

Enotria: The Last Song aura droit à une version physique, attendue sur consoles le 29 octobre prochain et disponible en précommande contre 49,99 € sur Amazon.