Enotria: The Last Song, une excellente nouvelle pour les joueurs, surtout sur PS5

Enotria: The Last Song était sur le devant de la scène ce mois-ci grâce à une magnifique bande-annonce dévoilée pendant le Summer Game Fest Live 2024. Le Souls-like a déjà séduit les amateurs du genre, notamment grâce à une démo disponible sur Steam et le PlayStation Store, mais il y avait un hic. Eh oui, Jyamma Games reste un petit studio italien et ne comptait lancer Enotria: The Last Song qu'en version numérique sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Cependant, le développeur s'est associé à Fireshine Games, qui va éditer et distribuer des éditions physiques de Enotria: The Last Song en simultanée de sa sortie numérique à la rentrée. Le titre aura donc droit à une édition standard sur PS5 et Xbox Series X, mais également à une Deluxe Edition exclusivement sur PlayStation 5, qui inclura le jeu et... du contenu numérique, à savoir des skins pour les armes, des objets d'améliorations et des consommables in-game, ainsi que la bande originale et un artbook.

La date de sortie d'Enotria: The Last Song Deluxe est fixée au 19 septembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Si vous aimez les Souls-like, vous pouvez retrouver Lies of P à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.