Enotria: The Last Song, vidéo cinématique, démo et date de sortie pour le Souls-like sous le soleil italien

Jyamma Games était présent au Summer Game Fest Live 2024 cette nuit pour dévoiler une nouvelle bande-annonce d'Enotria: The Last Song, un jeu de rôle et d'action Souls-like inspiré du folklore italien. Comme dans les jeux de FromSoftware, il faudra affronter d'impressionnants boss, mais il sera également possible de porter leurs masques pour obtenir de nouvelles capacités, ce qui n'est pas sans rappeler Mega Man.

Vous pouvez admirer la nouvelle vidéo cinématique d'Enotria: The Last Song ci-dessus, et découvrir sa présentation juste ici :

Enotria: The Last Song est un Souls-like se déroulant sur des terres ensoleillées inspirées par le folklore italien et remplies de dangers. Le monde est en proie au Canovaccio, une pièce de théâtre éternelle qui le maintient dans une stase surnaturelle. En tant que Sans-masque, vous n'avez aucun rôle prédéfini à suivre et êtes maître de votre destinée. Vainquez les redoutables Dramaturges à l'origine de ce fléau et libérez le monde de ses entraves en canalisant le pouvoir d'Ardore. Devenez le masque du changement. Un Souls estival 3 Principales Régions, plus de 40 heures, plus de 100 ennemis différents Enotria est un magnifique territoire baigné de soleil inspiré par la nature italienne, mais qui cache de sombres secrets derrière ses façades lumineuses. Et c'est à vous qu'il revient de révéler les mystères de ce monde à la beauté à couper le souffle. Plusieurs masques, mais un seul visage Plus de 30 Masques Portez les masques de vos ennemis vaincus de manière à endosser leur rôle et accéder à de nouvelles façons de jouer, chacune présentant ses propres forces et faiblesses. Personnalisez et alternez 3 ensembles d'équipement quand vous le souhaitez pour faire face à toute situation. La Voie des Innovateurs 68 Compétences (Unlockable PERKS), avec plus de 150 millions de combinaisons de construction différentes Multipliez vos options de gameplay avec une série de talents spécifiques grâce à la Voie des Innovateurs. Appliquez différents talents à vos masques de manière à créer des builds personnalisés sur un écran unique, et découvrez un système exclusif qui simplifie le theorycraft et la modification de votre style de jeu en fonction de chaque situation comme jamais auparavant ! Une flexibilité sans pareille Plus de 30 aspects pour modifier vos statistiques principales de manière dynamique Choisissez judicieusement le masque que vous porterez pour affronter les dangers d'Enotria et alternez à tout instant entre trois ensembles personnalisés. Chaque ensemble vous permet d'essayer une nouvelle façon de jouer sans avoir besoin de réinitialiser votre personnage. Altérez la réalité 3 différents types de Rifts Canalisez le pouvoir d'Ardore pour altérer dynamiquement la réalité. Alternez de façon stratégique les états environnementaux pour résoudre des casse-têtes, découvrir des secrets, traverser un monde en déclin, et prendre l'avantage en combat. Éveillez votre potentiel Plus de 120 armes, 8 différentes classes d'armes, 45 sorts, 8 modificateurs de parade Brisez la posture d'un ennemi pour pouvoir placer un contre dévastateur, qui vous octroie l'état Éveil. Enchaînez les kills et changez de masque pour modifier les bonus que vous recevez et prendre le dessus sur votre adversaire. Caractéristiques principales : Maniez le pouvoir d'Ardore pour altérer le monde ;

Attaquez sans relâche grâce aux esquives et aux parades enchaînables ;

Frappez les ennemis pour charger les Vers, de puissantes capacités magiques ;

Alternez à tout moment entre trois ensembles d'équipement ;

Brisez la posture d'un ennemi pour placer une attaque dévastatrice et obtenir l'état Éveil ;

Révélez les secrets d'Enotria pour obtenir de l'Inspiration et déverrouiller de nouveaux atouts dans la Voie des Innovateurs.

La date de sortie d'Enotria: The Last Song est fixée au 19 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, une démo limitée à huit heures de jeu est disponible sur Steam et le PlayStation Store. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.