Enotria: The Last Song, une excellente nouvelle pour les joueurs impatients

Jyamma Games lancera dans quelques jours Enotria: The Last Song, un jeu de rôle et d'action Souls-like, mais qui ne sera pas dans un univers de dark fantasy. Ici, place au fantastique tout court, avec une ambiance inspirée du folklore italien. Un titre attendu sur PC et PlayStation 5, avec un accès anticipé de 72 heures sur la console de Sony en précommandant la Deluxe Edition. Du moins, d'après le PlayStation Store.

Jyamma Games dévoile aujourd'hui l'heure à laquelle les joueurs pourront lancer Enotria: The Last Song, avec cette fois 48h d'Early Access seulement sur PS5, l'édition précommandée n'est pas spécifiée. Mais l'information qu'il faut surtout retenir, c'est que le jeu sortira en avance sur PC ! Aucun accès anticipé sur Steam ou l'Epic Games Store n'était prévu, mais les développeurs ont écouté « leur communauté PC dédiée », qui a sans doute bien exprimé son mécontentement vis-à-vis de la différence de traitement. Ainsi, Enotria: The Last Song sera disponible dès le 16 septembre prochain sur ordinateurs, à partir de 18h sur Steam. Non, la version Epic Games Store n'a pas droit au même traitement, il faudra attendre deux jours de plus.

Pour rappel, Enotria: The Last Song est également attendu sur Xbox Series X|S, mais suite à un problème de communication avec Microsoft, le Souls-like sera en retard. Une édition physique arrivera quant à elle à la fin du mois prochain, vous pouvez la précommander contre 49,99 € sur Amazon.