Enotria: The Last Song, du gameplay au Colisée et à Venise pour le Souls-like italien

Entre Elden Ring: Shadow of the Erdtree et Black Myth: Wukong, certes plus accessible, mais qui fait quand même le bonheur des amateurs d'Action-RPG, nous avions presque oublié Enotria: The Last Song de Jyamma Games, qui avait fait une apparition remarquée lors du Summer Game Fest Live 2024 avec une bande-annonce de gameplay et une démo gratuite.

Le titre est de retour cette semaine, à l'occasion de la gamescom 2024, avec une nouvelle vidéo de gameplay, à découvrir ci-dessus. Ici, pas de sombre univers de dark fantasy, Enotria: The Last Song nous emmènera sous le soleil de plomb italien, notamment sur les ponts de Venise et dans le Colisée de Rome, en incarnant un héros capable de porter les masques des boss vaincus et ainsi obtenir de nouvelles capacités au fil de l'aventure. La mécanique de gameplay principale consistera ainsi à changer de masque en plein combat pour profiter au mieux de leurs coups spéciaux.

La date de sortie d'Enotria: The Last Song est toujours fixée au 19 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une Deluxe Edition physique sera disponible sur PS5, elle est en précommande à 54,99 € sur Amazon.