Deathbound : une date de sortie pour le Souls-like avec des Croisés du futur

Le principe d'un Souls-like, c'est d'affronter des monstres coriaces dans un monde hostile, en solo. Mais l'éditeur Tate Multimedia et le développeur Trialforge Studio ont voulu un peu changer la recette avec Deathbound, un jeu de rôle et d'action qui permettra de changer de personnage à la volée.

Une expérience « en groupe » qui sera possible en obtenant les compétences des ennemis, pour les utiliser au combat par la suite. Le titre s'est offert une nouvelle bande-annonce aujourd'hui, voici une présentation de Deathbound :

Embarquez pour une croisade dans un monde médiéval forgé à partir des ruines de la technologie. Là où la foi fanatique et la science contre nature s'affrontent dans l'ombre d'une société qui s’effondre. L'Église de la Mort se dresse aux portes de la grande cité d'Akratya

Elle arbore ses bannières, et l’acier vertueux dans sa main. Sa conquête sacrée pour éliminer le Culte de la Vie est sur le point de commencer... et vous vous dressez au milieu de tout cela. Vous n'êtes personne, et pourtant, vous êtes aussi tout le monde, résultat d'une expérimentation désespérée à la poursuite de la vie éternelle. Aux yeux de l'Église, une icône du péché et de l'hérésie. Pour les autres, une validation d’expériences incessantes. Vous évoluez dans un monde où il n'y a ni bien ni mal, seulement des justifications.

Ziêminal est un monde hostile où l'on doit affronter des créatures implacables. Il exige une approche unique pour espérer y survivre. Avec le Système de Lien, absorbez l'essence des guerriers morts au combat que vous trouverez au cours de votre périple et formez un groupe dominant. Façonnez le style de jeu qui vous convient grâce aux compétences et aux capacités de chaque guerrier découvert, et déchaînez des Frappes morphiques calamiteuses grâce à leurs pouvoirs combinés sur tous ceux qui se dressent sur votre chemin. L'Église de la Mort nous appelle. Prenez les armes et répondez à son appel.