Tormented Souls : l’horreur s’invite sur Switch, une vidéo pour fêter le lancement

Tormented Souls est une production qui s’inspire de grands classiques vidéoludiques, tels que Resident Evil ou encore Silent Hill. Le titre a vu le jour sur PlayStation 4 et Xbox le 25 février, et a déboulé il y a peu sur la machine de Nintendo, la Switch. Pour fêter la venue de ce portage, l’éditeur partage une bande-annonce de lancement lugubre et intense, afin de donner envie aux joueurs.

Rapidement, pour ceux qui veulent en savoir plus :

Tormented Souls est un jeu inspiré par les classiques du survival horror comme le premier Resident Evil et la licence Alone in the Dark. Découvrez une version moderne des aventures à perspective fixe avec Tormented Souls. Incarnez Caroline Walker tandis qu'elle enquête à propos de la mystérieuse disparition de deux jumelles dans un terrifiant manoir transformé en hôpital.

Le mal rôde à Winterlake : quelque chose de terrible se produit alors que Caroline Walker enquête à propos de la disparition de deux jumelles à Winterlake. Au beau milieu de la nuit, elle se réveille nue dans une baignoire et branchée à des appareils médicaux en décrépitude. Caroline doit se battre pour survivre tout en explorant les couloirs d'un manoir abandonné.

Un retour au gameplay classique du survival horror

Tormented Souls s'inspire volontairement des classiques du survival horror. De Resident Evil à Silent Hill, en passant par Alone in the Dark. Tormented Souls propose une version moderne de l'aventure à perspective fixe, grâce à des commandes plus confortables et à une caméra dynamique, tout en préservant ce qui a fait la popularité de ces jeux.

Des combats mortels

Caroline fera face à des forces ténébreuses et à des horreurs indescriptibles qui feront tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. Utilisez tout ce que vous pourrez trouver pour vous défendre contre les menaces qui rôdent dans les ténèbres.

Restez sur vos gardes

il ne vous suffira pas de bien viser et de faire preuve de réflexes aiguisés pour survivre. Explorez l'environnement à la recherche de tout ce qui pourrait vous aider à vous en sortir. Combinez judicieusement des objets pour résoudre des énigmes et utilisez toutes les ressources à votre disposition pour percer les secrets du manoir et du reste du domaine.

Des énigmes diaboliquement complexes

Récupérez des ressources et des outils essentiels, déchiffrez les pistes cachées dans de vieux journaux, et combinez tous ces éléments pour résoudre des énigmes complexes et découvrir les secrets que renferme ce manoir transformé en hôpital.

Des portails vers une autre dimension

A Winterlake, rien n'est comme il paraît. Votre découverte d'un miroir scintillant dans un recoin enfoui du manoir changera à jamais votre vision de la réalité…

Vous n'êtes pas seul dans les ténèbres

le manoir peut sembler abandonné au premier regard, mais Caroline devra fera face à des forces ténébreuses et à des horreurs indescriptibles qui feront tout pour l'empêcher de découvrir les secrets qu'il renferme. Restez sur vos gardes à tout moment, et utilisez toutes les ressources à votre disposition pour affronter les horreurs qui envahissent Winterlake.

Est-ce que Caroline sera capable de découvrir la vérité ? S'enfuira-t-elle saine et sauve ?