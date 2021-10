Tormented Souls : une période de sortie sur PS4, Xbox One et Switch et du contenu gratuit pour Halloween

En août dernier, Dual Effect et Abstract Digital sortaient Tormented Souls, un survival-horror dans un manoir abandonné avec des caméras fixes qui sent bon le vieux Resident Evil. Le titre était alors sorti sur PC et PlayStation 5, la version Xbox Series X|S était arrivée quelques jours plus tard, mais les joueurs attendent encore les versions PS4, Xbox One et Switch.

Eh bien, il faudra attendre encore un moment, car l'éditeur PQube annonce que Tormented Souls sortira en début d'année 2022 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour rappel, la console de salon portable de Nintendo devrait avoir droit à son édition physique, mais pour une date de sortie précise, il faudra repasser.

Cependant, si vous avez déjà Tormented Souls sur ordinateurs ou les consoles de nouvelle génération, les développeurs rajouteront pour Halloween du contenu gratuit avec une tenue alternative, une nouvelle arme à débloquer après avoir terminé le jeu, et la bande originale sera mise en vente sur Steam. Tout cela débarquera le 28 octobre prochain. Vous pouvez retrouver Tormented Souls à 29,39 € sur Amazon.