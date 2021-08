Tormented Souls : l'horreur commence avec une bande-annonce de lancement

PQube, Dual Effect et Abstract Digital Works viennent de lancer aujourd'hui Tormented Souls, un jeu d'horreur avec des caméras fixes. Le titre est attendu sur toutes les plateformes, mais aujourd'hui, seules les versions PC (Steam) et PlayStation 5 sont disponibles, avec une édition physique sur la console de Sony.

Tormented Souls nous emmène à Winterlake en compagnie de Caroline Walker, enquêtant sur la disparition de sœurs jumelles. La jeune femme se retrouve dans un manoir abandonné transformé en hôpital, avec des locataires devenus fous qui rôdent dans les couloirs. Le titre s'inspire des Silent Hill et Resident Evil avec des perspectives fixes modernisées et des ressources précieuses pour fabriquer des armes et résoudre des énigmes.

Tormented Souls est disponible dès maintenant sur PC et PS5, il arrivera par la suite sur PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez acheter le jeu à 34,99 € sur Amazon.