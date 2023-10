Lords of the Fallen : le Souls-like a droit à sa bande-annonce de lancement en avance

Quasiment 10 ans après Lords of the Fallen, CI Games va très prochainement sortir un nouvel opus, à mi-chemin entre la suite et le reboot, et qu'il a décidé d'appeler... Lords of the Fallen. Il s'agira toujours d'un jeu de rôle et d'action fortement inspiré par les Dark Souls de FromSoftware, qui compte bien gommer les défauts de l'opus de 2014.

À quelques jours de la sortie, CI Games et son studio de développement Hexworks publient déjà la bande-annonce de lancement de Lords of the Fallen, à découvrir ci-dessus. Cet opus nous demandera d'affronter Adyr et ses sbires, tout en voyageant entre Axiom et Umbral, les modes des vivants et des morts, ce qui donne lieu à quelques énigmes environnementales et surtout la possibilité d'avoir une seconde chance après une mort.

La date de sortie de Lords of the Fallen est fixée au 13 octobre 2023, vous pouvez le précommander à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

