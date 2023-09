Lords of the Fallen : encore du gameplay sombre et violent pour le Souls-like

CI Games et Hexworks se préparent à la sortie de Lords of the Fallen, leur jeu de rôle et d'action fortement inspiré des Souls de FromSoftware. Près de 10 ans après le premier volet, les studios proposeront donc une suite/reboot qui compte bien faire mieux que son prédécesseur.

Aujourd'hui, les développeurs sont de retour avec une énième vidéo de gameplay de Lords of the Fallen. Après des vidéos consacrées aux deux mondes parallèles qu'il sera possible d'explorer et au tout début de l'aventure, la bande-annonce du jour est une compilation de tout ce qu'il faut savoir sur le jeu, son univers, son gameplay exigeant, et sa réalisation à l'aide de l'Unreal Engine 5.

La date de sortie de Lords of the Fallen est toujours fixée au 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 49,99 € sur Amazon et à la Fnac.