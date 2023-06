Lords of the Fallen : nouvelle bande-annonce de gameplay avec des mondes parallèles

En octobre prochain sera lancé Lords of the Fallen, suite du jeu de rôle et d'action du même nom sorti en 2014. Hexworks, le studio de développement de CI Games, compte bien mettre la barre encore plus haut, en proposant notamment un gameplay exigeant et un univers de dark fantasy captivant.

Lords of the Fallen aura la particularité de nous faire voyager entre deux mondes parallèles, qui seront quand même interconnectés. C'est d'ailleurs tout le sujet de la nouvelle bande-annonce de gameplay dévoilée ce week-end, mais qu'importe le monde exploré, ce sera toujours peu accueillant pour les joueurs, qui devront faire face à des ennemis coriaces, sans oublier les énormes boss qui ponctueront l'aventure.

La date de sortie de Lords of the Fallen est fixée au 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander en édition Deluxe à 79,99 € sur Amazon.