Lords of the Fallen : l'Action-RPG dévoile ses configurations minimale et recommandée

Lords of the Fallen, le jeu de rôle et d'action sorti en 2014, aura eu du mal à réellement séduire les joueurs, la faute surtout à des soucis techniques et un manque de finition. Mais CI Games ne lâche pas l'affaire et sortira un nouvel opus, avec le même nom, en fin d'année. Un titre tournant sous l'Unreal Engine 5 et qui promet déjà d'en mettre plein la vue.

Lords of the Fallen sera un vrai jeu pour la nouvelle génération de machine, il ne sortira que sur PS5 et Xbox Series X|S sur consoles, mais du côté des ordinateurs, il ne faudra pas forcément une machine dernier cri pour en profiter. Les développeurs dévoilent les configurations requises pour jouer à Lords of the Fallen sur PC, de quoi rassurer pas mal de futurs joueurs :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bit Processeur Intel i5 8400

ou

AMD Ryzen 5 2600 Intel i7 8700

ou

AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GTX 1060

ou

AMD Radeon RX 590

(6 Go de VRAM) NVIDIA RTX 2080

ou

AMD Radeon RX 6700

(8 Go de VRAM) DirectX Version 11 Version 12 Réseau Connexion internet haut débit Espace disque 45 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires 720p ; Graphismes Bas ; SSD recommandé, HDD supporté 1080p ; Graphismes Haut ; SSD requis



La date de sortie de Lords of the Fallen est fixée au 13 octobre 2023. D'ici là, vous pouvez retrouver l'opus de 2014 à 26,99 € sur Gamesplanet.