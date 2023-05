RUMEUR sur Lords of the Fallen : la date de sortie de l'Action-RPG en fuite

Lords of the Fallen, suite du jeu du même nom sorti en 2014, devrait normalement arriver dans le courant de cette année sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Mais le jeu de rôle et d'action dans la lignée des Souls se fait discret, même si certains petits malins vont à la pêche aux informations.

Officiellement, CI Games n'a pas encore dévoilé la date de sortie du jeu, mais d'après Aggiornamenti Lumia, Lords of the Fallen sortirait le 13 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le site italien est pour rappel bien connu pour aller fouiller dans la base de données du Microsoft Store, il avait dévoilé avant l'heure le contenu de F1 2021 ou la Game of the Year Edition de Far Cry 6 par exemple.

Bien sûr, CI Games n'a pas commenté la rumeur, le studio compte sans doute officialiser la date de sortie de Lords of the Fallen cet été à l'occasion d'une conférence au Summer Game Fest ou la gamescom, ou simplement publier une bande-annonce tout seul dans son coin. D'ici là, vous pouvez toujours retrouver Lords of the Fallen Game of the Year Edition 2014 à 26,99 € sur Gamesplanet.

