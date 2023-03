The Lords of the Fallen nous plonge dans l'horreur avec une nouvelle vidéo

Cette semaine se tenait la Game Developers Conference, Epic Games a profité de l'évènement pour organiser un State of Unreal dévoilant des nouveautés basées sur la technique, dont l'Unreal Editor pour Fortnite et une vidéo pour Senua's Saga: Hellblade II. Mais CI Games était aussi présent avec The Lords of the Fallen.

Le jeu de rôle et d'action, suite de Lords of the Fallen, a en effet eu droit à une nouvelle vidéo axée sur l'Unreal Engine 5, le moteur de jeu servant à son développement. Une démo technique qui nous fait découvrir Skyrest Bridge, l'une des premières zones de l'aventure, en nous en mettant plein la vue. Les développeurs ont voulu proposer une immersion totale avec des modèles 3D détaillés, un outil de personnalisation du personnage complet, des textures en haute définition, des animations réalistes et un éclairage utilisant la technologie Lumen de l'UE5.

The Lords of the Fallen promet déjà une réalisation impressionnante, reste à savoir si le gameplay et la narration suivront. Pour rappel, le titre est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver le premier volet en Game of the Year Edition à 26,99 € sur Gamesplanet.