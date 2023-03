Fortnite : l'Unreal Editor et ses folles possibilités lancés en vidéo, gagnez de l'argent réel en créant vos propres niveaux !

Le mode Créatif de Fortnite permettait déjà de faire pas mal de choses intéressantes, mais restait cantonné à la direction artistique et au gameplay intrinsèque du Battle Royale. Epic Games prévoyait depuis quelque temps d'étendre ces possibilités en intégrant davantage d'outils de l'Unreal Engine, une initiative qui prend forme ce jour avec la sortie de l'Unreal Editor pour Fortnite, une extension de la version PC pour créer des niveaux encore plus fous.



L'UEFN est disponible dès maintenant sur l'Epic Games Store, et ses possibilités créatives ont été effleurées dans le cadre de la présentation State of Unreal de la Game Developers Conference. Entre l'utilisation de textures et modèles plus variés changeant totalement la vision artistique, et l'intégration de nouvelles interactions et physiques d'objets, il y a de quoi faire, et le résultat visible en vidéos laisse présager des expériences encore plus folles et variées. Et il est déjà prévu de prendre en charge l'importation de nombreux assets déjà créés pour l'Unreal Engine Marketplace, Sketchfab, Quixel Bridge et ArtStation Marketplace, réunis fin 2023 dans la boutique Fab, ce qui devrait décupler le champ des possibles.



Si vous voulez voir ce que cela peut donner par vous même, Epic Games a déjà conçu les niveaux Deserted: Domination (8035-1519-2959), Forest Guardian (0348-4483-3263) et The Space Inside (9836-7381-5978), que vous pourrez retrouver en jeu via l'onglet Découvrir Fortnite.

Les créateurs devront utiliser un nouveau langage de programmation, Verse, compatible avec les outils du mode Créatif de Fortnite, mais qui veut aussi être la référence pour le métavers d'Epic et le futur du moteur : forcément, il évoluera avec le temps. Ils pourront d'ailleurs collaborer à plusieurs sur un même projet partagé. Si la création vous intéresse, le règlement mis en place par l'éditeur est visible sur le site officiel.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la bêta ouverte de l'Unreal Editor pour Fortnite (UEFN), une version de l'Unreal Editor qui vous permet de concevoir et de publier des expériences directement dans Fortnite ! Avec à votre disposition les nombreux et puissants outils de l'Unreal Engine 5 ainsi que ses flux de travail, dont l’importation personnalisée de ressources, la modélisation, les matériaux, les effets visuels, Sequencer et Control Rig, un océan d’options s’offre à vous pour créer et publier des jeux et des expériences Fortnite dont des millions de joueurs pourront bénéficier. L'UEFN est lancé conjointement avec un nouveau langage de programmation, Verse, et avec le programme Économie des créateurs 2.0, qui permettent aux créateurs d'îles et aux développeurs Fortnite de recevoir une partie des recettes de la boutique d'objets de Fortnite en fonction du succès de leur contenu publié. Ces outils ouvrent la voie à un métavers Epic accessible et connecté. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour participer à la conception et à la création de ce monde au bénéfice de tous. Qu'est-ce que l'UEFN ? L'Unreal Editor pour Fortnite constitue un nouveau moyen de concevoir, de développer et de publier du contenu dans Fortnite en tirant parti des flux de travail de développement de l'Unreal Editor et d'une trousse à outils PC qui a déjà fait ses preuves. Au fil du temps, l'UEFN évoluera pour proposer la plupart des outils propres à l'Unreal Engine 5 (et au-delà), permettant ainsi la publication et la distribution d'expériences à grande échelle. La Bêta ouverte lancée aujourd'hui est la première étape majeure en vue de cet objectif. L'UEFN est un outil de collaboration et vient compléter les trousses à outils du mode Créatif de Fortnite. Lancé en 2018, le mode Créatif de Fortnite est un mode d'édition de type bac à sable disponible dans Fortnite. Il permet aux créateurs de modifier les niveaux, l'environnement et les mécaniques du jeu, afin de publier des îles au sein du jeu. Les "îles" sont des expériences jouables qui, une fois publiées, sont accessibles à tous les joueurs de Fortnite. Les îles, jeux et expériences imaginés et composés par les créateurs sont incroyablement populaires : plus d'un million d'îles construites par les joueurs ont été publiées par leurs créateurs et plus de 40% du temps passé à jouer à Fortnite est consacré au contenu issu de l'imaginaire des créateurs. Avec plus de 500 millions de comptes, des millions de joueurs lancent régulièrement Fortnite à la recherche de nouveau contenu qui ne se cantonne pas au seul mode Battle Royale : ils jouent et rejouent aux modes inventés par les créateurs ! Quelles possibilités offrent l'UEFN et Verse ? Grâce à l'UEFN, les développeurs et la communauté du mode Créatif de Fortnite peuvent désormais tirer parti d'un très large éventail de fonctionnalités de l'Unreal Engine pour créer des îles Fortnite. Nous avons combiné un grand nombre d'outils et de flux de travail éprouvés de l'Unreal Editor aux trousses à outils du mode Créatif de Fortnite. Ainsi, les équipes de développeurs qui viennent de l'Unreal Engine et les talentueux créateurs de Fortnite peuvent laisser libre cours à leur inventivité pour construire et publier des expériences exclusives. Consultez Fortnite.com pour découvrir quelques exemples. Dans la version bêta de l'UEFN, vous pourrez articuler et animer des éléments à l'aide de Control Rig et de Sequencer, créer directement des formes géométriques grâce aux outils de modélisation de l'Unreal Engine et ajouter des effets visuels à l'aide du système d'effets visuels Niagara et des volumes de post-traitement. Vous aurez également accès aux outils de l'Unreal Engine pour façonner et colorer de gigantesques environnements ainsi qu'à l'éditeur de matériau de l'Unreal Engine, pour créer des matériaux uniques en leur genre. Si vous avez déjà exploré le mode Créatif de Fortnite, vous reconnaîtrez bon nombre des appareils actuellement au cœur de vos îles Fortnite. Si vous ne savez pas ce dont il s'agit, les appareils sont à la base de la création de nouvelles mécaniques de jeu dans Fortnite. Présentation de Verse Aujourd'hui, Verse cherche à permettre aux développeurs et créateurs qui utilisent l'UEFN d'écrire du code compatible avec les outils du mode Créatif de Fortnite. Dans sa première version, Verse offre de puissantes possibilités de personnalisation, comme la manipulation et la liaison d'appareils et la capacité à créer facilement une nouvelle logique de jeu. Cependant, Verse représente bien plus qu'un nouveau langage de programmation pour Fortnite. Verse est conçu comme un langage de programmation pour le métavers, ses fonctionnalités à venir permettront l'évolutivité future de mondes ouverts grâce au code et aux contenus issus de la collaboration de millions de créateurs pour des milliards de joueurs. La version de Verse disponible dans la Bêta ouverte de l'UEFN est un prototype de l'API et du framework, mais les capacités de Verse se développeront au fur et à mesure de l'évolution du langage. Verse deviendra un langage de programmation entièrement pris en charge dans l'Unreal Engine. Il s'agira d'un langage open source aux spécifications d'API ouvertes. Ainsi, chacun pourra l'utiliser selon ses besoins ou pour communiquer facilement avec l'écosystème Epic. Édition en équipe dans l'UEFN et dans le mode Créatif de Fortnite Avec L'UEFN, il devient possible de collaborer en équipe en temps réel sur un même projet grâce à son contrôle de révision intégré intuitif qui permet aux membres d'une même équipe de rester synchronisés et à jour de toutes les modifications. Grâce à la fonction Live Edit, les développeurs qui utilisent l'UEFN peuvent itérer sur le gameplay en temps réel et rapidement et effectuer des modifications instantanées pendant les tests. Ils peuvent également collaborer en temps réel avec d'autres membres de l'équipe, via leurs consoles ou une configuration de contrôleurs pour accéder à la trousse à outils du mode Créatif de Fortnite, ce qui permet une totale interopérabilité des deux styles de développement. La Bêta ouverte de l'UEFN est en accès anticipé et nous prévoyons de l'améliorer et de lui apporter de nouvelles fonctionnalités afin de permettre aux créateurs et aux équipes de développeurs de toutes tailles et de toutes compétences, amateurs ou studios AAA, de créer des expériences exceptionnelles et de les mettre à la disposition des joueurs directement dans Fortnite. Importation de contenu dans l'UEFN L'UEFN vous permet également d'importer votre propre contenu personnalisé dans son environnement ou d'utiliser la Fab d'Epic intégrée pour sélectionner et importer du contenu depuis une bibliothèque de ressources de haute qualité. Des milliers de ressources sont actuellement disponibles pour les utilisateurs de l'UEFN dans le plug-in Fab alpha, qui devrait en héberger des millions d'autres lorsque Fab.com, un marché multiplateforme, sera lancé, en fin d'année 2023. Fab rassemblera les bibliothèques du marché de l'Unreal Engine, de Sketchfab, du marché ArtStation et de Quixel pour créer une source unique de contenu de ressources de tous types : 3D, effets visuels, environnements et bien plus encore. Vous pouvez d'ores et déjà importer vos ressources personnalisées, qu'il s'agisse de maillages statiques ou squelettiques, d'animations, de textures ou encore de sons et les utiliser dans vos îles. Les éléments originaux que vous créez, importez et publiez dans l'UEFN restent votre propriété et vous pouvez les en retirer à tout moment. Publication de contenu avec l'UEFN Comment publier une île pour que tous les joueurs de Fortnite puissent y jouer ? Rejoignez le programme d'engagement pour les créateurs d'îles, enregistrez un code créateur qui correspond au nom de votre studio ou de votre marque, puis appuyez sur le bouton Publier dans l'UEFN. Vous serez alors guidé jusqu'au portail de créateur. Epic vérifiera ensuite que votre contenu respecte les règles de création d'îles et les critères d'âge de Fortnite avant de mettre votre île en ligne. Les joueurs pourront alors retrouver votre île dans l'onglet Découvrir de Fortnite. En dehors de Fortnite, chaque créateur disposera d'un espace dédié à l'adresse Fortnite.com/@ . Cet espace peut être personnalisé pour développer une identité propre à la marque et aux expériences de chaque créateur au sein de l'écosystème Fortnite. Sur cette page, les joueurs connectés peuvent ajouter rapidement des îles à une liste afin de les visiter une prochaine fois. Vous pouvez également utiliser ce lien pour promouvoir vos créations sur les réseaux sociaux. Pour gérer votre page de créateur, nous avons doté le portail de créateur d'outils qui vous permettent de communiquer avec la communauté, de parler de vous et de vos expériences et de faire évoluer votre marque.

Tout cela signifie-t-il que les créateurs sont voués à devenir de la main-d'œuvre gratuite pour Epic Games ? Loin de là. Déjà habitué à reverser une partie de ses dividendes à la communauté via les fameux Codes Créateur, il prévoit désormais de redistribuer 40 % des recettes nettes de la boutique d'objets et de la plupart des achats en argent réel dans Fortnite à tous les créateurs qui ont publié leurs îles. Epic précise que « le montant de ces versements sera calculé en fonction de ce que les joueurs apprécient dans Fortnite et prendra en compte des éléments tels que la popularité d'une île, l'engagement et l'arrivée de nouveaux joueurs ». En revanche, le programme Soutenez un créateur a été en parallèle supprimé, histoire d'inciter tout le monde à créer et partager ses niveaux...

Cette Économie des créateurs 2.0 va-t-elle créer de nouvelles vocations pour les joueurs, qui vont pouvoir s'improviser développeur et générer des revenus concrets ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, l'Unreal Editor pour Fortnite comme l'Économie des créateurs 2.0 sont disponibles dès maintenant.