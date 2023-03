Fortnite : l'Unreal Editor pour Fortnite, l'outil qui va révolutionner la création de niveaux en mode Créatif lancé très bientôt

Cela fait quelques mois qu'Epic Games prépare discrètement un mode Créatif 2.0 pour Fortnite. Il va enfin se concrétiser d'ici quelques jours, avec une bêta sur laquelle l'éditeur vient de communiquer : le logiciel Unreal Editor pour Fortnite va en effet débarquer sur l'Epic Games Store le 22 mars.

Cette application PC nécessitant d'avoir le jeu de base installé permettra de créer ses niveaux de jeu plus librement, sans avoir besoin d'incarner un personnage sur la map comme c'est actuellement le cas en mode Créatif. Nous aurons ainsi accès à un tas d'outils et d'options inédites pour concevoir des expériences encore plus poussées, tirant davantage parti de la puissance de l'Unreal Engine 5. L'UEFN ne donne pas accès à tout l'éventail d'éléments de personnalisation de l'UE5, mais offrira dès sa bêta de nombreuses possibilités adaptées à Fortnite.

L'Unreal Editor pour Fortnite (UEFN) est une nouvelle application PC destinée à la conception, au développement et à la publication de jeux et d'expériences directement dans Fortnite. Avec à votre disposition les nombreux et puissants outils de l'Unreal Engine 5 ainsi que ses flux de travail, dont l’importation personnalisée de ressources, la modélisation, les matériaux, les effets visuels, Sequencer et Control Rig, un océan d’options s’offre à vous pour créer et publier des jeux et des expériences pour Fortnite accessible à des millions de joueurs.

L'UEFN vient compléter la trousse à outils du mode Créatif de Fortnite. Il permet à des équipes de créateurs de collaborer sur PC et consoles pour développer et tester leurs îles en temps réel.

Le nouveau langage de programmation Verse est également inclus. Il offre de puissantes possibilités de personnalisation, comme la manipulation et la liaison d’appareils et la possibilité de créer facilement une nouvelle logique de jeu.

Que pouvez-vous faire avec l'UEFN ?

L'UEFN s'appuie sur les concepts utilisés dans la trousse à outils du mode Créatif de Fortnite, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités et possibilités. La version bêta offre aux créateurs une première version de l'UEFN qui évoluera en fonction de leurs retours. Avec cette version bêta de l'UEFN, vous pourrez :

Créer du contenu personnalisé avec les outils Modélisation et Matériau.

Importer des maillages, des textures, des animations et du contenu audio.

Utiliser Niagara pour créer des effets visuels.

Animer avec Control Rig et Sequencer.

Concevoir le gameplay avec Verse.

Concevoir des paysages pour étoffer l'environnement.

Créer des expériences plus vastes avec World Partition.

Utiliser Fab pour découvrir et importer des ressources.

Utiliser Live Edit pour collaborer en temps réel avec d'autres créateurs.

Profiter du contrôle de la révision intégré pour collaborer avec Skein.

Dans quelle mesure l'UEFN est-il différent du mode Créatif de Fortnite ?

L'UEFN est un éditeur réservé aux utilisateurs PC qui combine la méthode de travail par hublot 3D avec les outils de création (Appareils) du mode Créatif de Fortnite. Cela signifie que, contrairement au mode Créatif de Fortnite où vous construisez et modifiez vos îles en contrôlant un personnage dans Fortnite, les créateurs ont accès à la gamme d'outils et de flux de travail de l'Unreal Editor sur PC. Celle-ci comporte de nombreuses similitudes à celle utilisée par Epic Games pour développer Fortnite Battle Royale.

En quoi l'UEFN diffère-t-il de l'Unreal Engine 5 ?

L'UEFN est conçu pour créer des expériences pour Fortnite. Cela signifie que chaque expérience que vous créez est publiée sur la plateforme Fortnite de façon à toucher un public de plusieurs millions de joueurs. Pour ce faire, l'UEFN combine les outils de création du mode Créatif de Fortnite avec l'Unreal Editor, ce qui permet aux créateurs habitués à l'Unreal Engine de développer du contenu pour Fortnite à l'aide d'une interface familière.

La version bêta de l'UEFN offre aux créateurs une première version de l'UEFN. Les créateurs de l'Unreal Engine retrouveront de nombreux outils et flux de travail familiers ainsi que certaines différences et limitations qui n'existent pas dans l'Unreal Engine. Par exemple, contrairement à l'Unreal Engine, l'UEFN utilise les outils de création du mode Créatif de Fortnite, connus sous le nom d'appareils, comme principaux blocs de construction pour créer des mécanismes de jeu et ces appareils peuvent être combinés à un nouveau langage de programmation appelé Verse.

L'UEFN évoluera pendant la phase de Bêta afin d'ajouter des fonctionnalités de l'Unreal Editor que les aficionados connaissent déjà, mais aussi pour leur permettre de contrôler des aspects supplémentaires de leur expérience Fortnite et pour étendre les capacités de l'API et du framework de Verse.