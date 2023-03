Fortnite : lame cinétique, nouveau quartier cyberpunk, skins Resident Evil... tout sur la MÉGA Saison 2 du Chapitre 4 pour son lancement !

Trois mois après le début du Chapitre 4 de Fortnite, Epic Games enchaîne avec une Saison 2 aux nouveautés encore une fois nombreuses. Elle démarre aujourd'hui sur l'ensemble des plateformes, alors après avoir eu un aperçu des nouveautés via des teasers, cette saison surnommée MÉGA se dévoile pleinement avec une cinématique et une bande-annonce de gameplay.



Elle introduit sans surprise de nombreux changements pour la map, avec notamment des zones à l'inspiration japonaise comme Kenjutsu Crossing et un quartier surnommé Méga City aux nombreux néons et inspirations cyberpunk. Un lot d'armes, voitures et motos dans ces esprits sera aussi ajouté, comprenant une lame cinétique permettant de frapper rapidement une cible à distance et le Nitro Drifter, idéal pour se lancer sur le circuit de la Crête des Dérapages. Les tacticiens pourront eux manier un fusil d'assaut à silencieux ravageur, et les plus bourrins un fusil à pompe spécialisé ravageur.

La collaboration principale de cette Saison 2, ce sera comme attendu avec L'Attaque des Titans pour une skin Eren Jäger, qui pourra être débloquée d'une manière qui doit encore être précisée, pourquoi pas avec sa Manoeuvre Tridimensionnelle pour des déplacements rapides.

La mise à jour 24.00 est en cours de déploiement dans le cadre d'une coupure des serveurs, nous reviendrons donc vers vous avec davantage de détails sur le changelog quand ceux-ci seront relancés. Vous pouvez comme toujours acheter du contenu premium via des V-Bucks, achetables notamment via Amazon.fr.

Mise à jour : ajout des changelogs des modes Battle Royale et Créatif en pages suivantes, ainsi que d'informations sur les prochaines épreuves compétitives. Les dataminers ont découvert en prime que des apparences de Leon S. Kennedy et Claire Redfield devraient bientôt être proposées en vente.