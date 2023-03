Fortnite : la Saison 2 du Chapitre 4 tient sa date de lancement

Les joueurs de Fortnite peuvent profiter de la Saison 1 du Chapitre 4 depuis le début du mois de décembre dernier, le titre d'Epic Games est passé pour l'occasion à l'Unreal Engine 5 et a inclus comme à son habitude un tas de collaboration tout au long de la saison, qui devait se terminer le 8 mars prochain.

Finalement, les développeurs annoncent aujourd'hui que la prochaine saison de Fortnite sera lancée le 10 mars 2023, les serveurs seront coupés à partir de 8h00, heure française, afin de préparer la transition. Comme toujours, Epic Games ne dévoile pas trop ce qui attend les joueurs, mais nous avons déjà droit à deux visuels montrant une carpe humanoïde équipée de couteaux de cuisine et une femme avec des éventails, dans une ambiance très nipponne. Les images sont accompagnées du hashtag #FortniteMEGA, se terminant par un émoji avec les katakana Me et Ga, le Japon sera sans doute le thème de cette saison.

Rendez-vous ce vendredi 10 mars, à partir de 8h00, pour découvrir le Chapitre 4 - Saison 2 de Fortnite, avec comme toujours un nouveau Passe de combat et sans doute des collaborations étonnantes. D'ici là, vous pouvez retrouver des V-Bucks sur Amazon.