Fortnite : plusieurs teasers dévoilés pour le Chapitre 2 - Saison 4 avec Thor

Fortnite et Marvel ont déjà collaboré à maintes reprises, mais ils vont encore plus se rapprocher pour le Chapitre 2 - Saison 4 du Battle Royale. Tout porte à croire que le nouveau contenu dont la diffusion débutera à partir de ce jeudi 27 août tournera exclusivement autour de l'univers des super-héros.

Tel est le prélude du conflit. Découvrez la partie 1 dans le jeu maintenant...#FortniteSeason4 27/08/2020 pic.twitter.com/EeMr1GYgFZ — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) August 22, 2020

Un premier teaser a confirmé ce qui semble être la présence de Thor en tant que skin la semaine passée, mais depuis, d'autres indices ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Trois images montrent ainsi ce qui semble être une bataille impliquant les personnages de Fortnite, dont Le Corbeau et Jonesy, contre un ennemi surpuissant. S'agit-il de Thor en personne, ou l'Avenger sera-t-il un allié contre un adversaire encore plus puissant ? Et surtout, cette guerre prendra-t-elle la forme d'un mode spécial, ou s'agit-il seulement d'une simple opération de communication ?

Le héraut a trouvé l'île. Tel est le prélude du conflit. Son avertissement est sinistre. L'écouteront-ils? Pour LE battre, ILS devront s'allier.

Découvrez la partie 2 dans Fortnite!#FortniteSeason4 27/08/2020 pic.twitter.com/M9xFdz6jCw — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) August 23, 2020

Découvrez la partie 3 dans Fortnite !#FortniteSeason4 27/08/2020 pic.twitter.com/U0mwdpkw4w — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) August 24, 2020

À noter que les visuels sont accompagnés des lettres « CONF » en français et « NEX » en anglais, peut-être pour former les mots Conflit et Nexus. Tout sera éclairci d'ici mercredi, date de lancement de cette attendue Saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite. D'ici là, vous pouvez toujours acheter des V-Bucks chez Amazon.

