Fortnite : Thor et Marvel au cœur du Chapitre 2 - Saison 4 !

Fortnite et Marvel, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années et les évènements collaboratifs pour les derniers films Avengers. Il y a déjà eu plusieurs skins à l'effigie des super-héros à débloquer, comme Deadpool ou récemment Captain America. Et pour l'arrivée de Marvel's Avengers, les acheteurs du jeu de Square Enix débloqueront la pioche Écraseur de Hulk avec un style Hulkbuster pour le Battle Royale.

Mais tout cela devrait aller encore plus loin avec le Chapitre 2 - Saison 4 ! Le teasing pour cette nouvelle aventure qui débutera le 27 août sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Android (mais pas iOS, où le titre n'est plus accessible via l'App Store) vient de confirmer que l'univers Marvel serait au cœur des célébrations. Comme pour les dernières saisons, des défis hebdomadaires permettront de débloquer l'apparence et les accessoires d'un personnage bien connu, qui devrait être Thor, comme le laissent penser des fuites et les premiers indices. Les bruits de couloirs mentionnent aussi une skin Wolverine à acheter via la boutique, mais c'est à confirmer.



Reste désormais à savoir si le partenariat s'arrêtera là, où si nous devons nous attendre à une Saison 4 100 % Marvel, avec davantage d'objets voire un évènement en lien avec la marque. En attendant, vous pouvez vous faire un stock de V-Bucks directement sur Amazon.

