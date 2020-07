Marvel's Avengers : le copieux contenu de la bêta détaillé, Hawkeye annoncé pour après le lancement et une collaboration avec Fortnite !

Après une première édition de leur War Table de Marvel's Avengers en juin dernier, Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montréal ont remis ça ce mercredi 29 juillet, comme vous avez pu le découvrir dans notre article dédié. Après fait la part belle aux réactions des influenceurs suite à la précédente diffusion, c'est la bêta qui a fait l'objet de la quasi-intégralité du programme, et elle promet d'être riche en contenu. Pour commencer, voici une bande-annonce pour bien se mettre dans l'ambiance :

Cette bêta aura d'abord lieu comme prévu dès le 7 août sur PS4 et ce jusqu'au 9, puis le 14 août sur Xbox One et PC pour les joueurs ayant précommandé leur exemplaire (vous pouvez obtenir l'édition standard à 54,99 € sur Amazon). Ce même jour, les joueurs PlayStation pourront tous l'essayer jusqu'au 16 août, avant que tout le monde y ait accès du 21 au 23 août.

Elle commencera avec l'intro du A-Day sur le pont du Golden Gate où nous aurons donc l'occasion d'incarner à tour de rôle les différents héros et d'affronter le Taskmaster. Le reste du scénario proposé nous emmènera en pleine forêt avec Hulk et Kamala Khan pour infiltrer une base de l'AIM dans les forêts du Nord-Ouest Pacifique en quête de l'IA JARVIS, mais aussi dans la glaciale toundra soviétique abritant une base secrète et souterraine du SHIELD, visiblement protégée comme il se doit. L'alter ego de Bruce Banner aura d'ailleurs l'occasion de se mesurer à l'Abomination, autre vilain connu des lecteurs de comics.

Une fois ce contenu solo achevé, 4 héros deviendront jouables, à savoir Iron Man, Hulk, Kamala Khan et Black Widow. Avec eux, nous pourrons nous exercer dans un simulateur virtuel (la salle HARM pour Holografic Augmented Reality Machine) afin d'apprendre à maîtriser le gameplay plus en profondeur et prendre part à trois défis. Du côté des War Zones, cinq seront disponibles pour cette bêta, mais il y aura également des Drop Zones, plus courtes avec un seul objectif, les différents types de missions de la War Table in-game proposant de 10 minutes à 2 heures de temps de jeu selon nos envies. Dans celles-ci, nous aurons l'occasion de revêtir la terrible Hulkbuster d'Iron Man, qui lui sert d'Ultimate ! Au total, nous aurons donc accès à un peu plus d'une vingtaine de missions. Et ce n'est qu'un avant-goût, puisque plus de 80 War Zones sont prévues dans le jeu au lancement et une cinquantaine de types d'ennemis.

« Nous voulons offrir aux fans un aperçu de ce qui les attend quand ils commenceront la bêta, le 7 août », a déclaré Scot Amos, co-directeur chez Crystal Dynamics. « Je suis plus que fier du travail fourni par l'équipe. Si les joueurs peuvent jouer à Marvel's Avengers, c'est bien grâce à ces personnes. J'ai hâte de voir les réactions des joueurs lorsqu'ils vont découvrir le jeu. »

Un petit mot a au passage été passé au sujet des compagnons gérés par l'IA pour les joueurs solitaires. Ils utiliseront nos versions des personnages avec les apparences et compétences que nous leur aurons attribuées, de quoi rêver d'une dream team optimisée comme il se doit.

Mais cette 2e War Table n'a pas été uniquement dédiée à la bêta et a permis de dévoiler le premier héros jouable qui sera ajouté après le lancement sans aucun frais. Il s'agira de Hawkeye, alias Clint Barton, dont les techniques à l'arc sont réputées. Voici à quoi il ressemblera dans le jeu :

Il ne viendra pas seul, puisqu'une histoire originale s'inspirant de ses grands moments dans les comics le mettra en scène dans ce contenu post-lancement, avec de nouvelles missions à la clé à effectuer seul ou à plusieurs, qui devraient nous opposer à un nouvel ennemi. Et comme vous pouvez le constater sur le visuel ci-dessous, au moins trois autres héros sont d'ores et déjà prévus en plus de Hawkeye.

Pour terminer, les joueurs participant à la bêta ayant achevé les trois défis de la salle HARM, et qui auront lié leurs comptes Square Enix et Epic Games, auront droit à un sympathique bonus dans Fortnite, à savoir la pioche Écraseur de Hulk avec un style Hulkbuster.

Marvel's Avengers est pour rappel attendu le 4 septembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, puis à leur sortie sur PS5 et Xbox Series X.