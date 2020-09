Marvel's Avengers : Kate Bishop annoncée jouable avec l'Opération « Aux prises avec l'AIM », le contenu end-game précisé

C'est le grand jour pour certains joueurs qui peuvent d'ores et déjà profiter de Marvel's Avengers en accès anticipé, les autres devant patienter jusqu'au 4 septembre, date officielle de son lancement sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Eidos Montréal, Crystal Dynamics et Square Enix en ont profité pour diffuser une troisième War Table, qui avant de rentrer dans le vif du sujet a rendu hommage à Chadwick Boseman, malheureusement décédé ces derniers jours.

La présentation a dans un premier temps servi à faire le point sur le contenu présent dès maintenant au lancement, avec la campagne Rassemblement ou les Secteurs de super-vilain, tout en titillant notre curiosité avec des questions comme : « Où est Nick Fury ? » ou « Que s'est-il réellement passé lors du A-Day ? » De nombreux secrets et easter eggs nous attendent, tels que des bunkers bien cachés à travers le monde. Pour nous inciter à nous connecter régulièrement, les vendeurs proposeront leur contenu en rotation journalière et hebdomadaire comme déjà annoncé, mais ce n'est pas tout. Deux factions localisées dans les avant-postes, l'Alliance des Inhumains et le SHIELD, nous donneront accès à des vendeurs uniques pour y effectuer des missions et acquérir de l'équipement unique.

Tâches : Il existe plusieurs factions dans Marvel's Avengers, chacune possède ses propres vendeurs. Les vendeurs du SHIELD et les vendeurs Inhumains vous proposeront des tâches quotidiennes et hebdomadaires qui vous aideront à monter votre niveau de faction. Plus votre niveau de faction sera élevé, plus vous débloquerez d'équipements et d'artefacts auprès des vendeurs de factions. Les articles de factions changent chaque jour et chaque semaine. Acceptez toutes les missions quotidiennes de votre faction lorsque vous vous connectez, car vous pouvez les terminer durant d'autres missions.

Après un point sur les ennemis que nous croiserons, avec une comparaison de leurs alter ego dans les comics histoire de bien voir les références, nous avons eu un avant-goût de l'Initiative Avengers au-delà du jeu de base. Des évènements seront donc organisés, qu'ils soient sur toute une saison ou durant une semaine, avec à la clé des éléments cosmétiques que les fans ne voudront pas rater.

Évènements La plupart de ces phases de jeu auront des conséquences immédiates et à long terme sur votre façon de jouer, comme les évènements. Ils sont un moyen pour nous de renouveler l'Initiative Avengers. Certains évènements dureront une semaine, d'autres une saison. La plupart vous feront gagner des éléments cosmétiques et des équipements pour une durée limitée. Missions : le Terminal de missions est dynamique et vous proposera des contenus uniques toute la semaine.

: le Terminal de missions est dynamique et vous proposera des contenus uniques toute la semaine. Missions modifiées : chaque semaine, vous aurez des missions et des défis de salle HARM inédits à terminer en priorité et qui vous permettront de gagner des récompenses uniques.

Nouveaux modes de missions : deux nouveaux types de missions seront lancés peu après la sortie : le premier est basé sur la coop et ne sera disponible que le week-end, le second est un défi solo qui vous poussera à utiliser tous vos héros face à des vagues d'ennemis de plus en plus forts.

Même si le sujet n'a pas été abordé, il y aura également les Cartes de défis de héros à compléter, dont nous avons déjà parlé et qui reposent sur un système de type Battle Pass. Des défis communautaires seront aussi organisés pour galvaniser les joueurs.

Défis communautaires : Ces défis hebdomadaires poussent les joueurs du monde entier à s'allier pour atteindre un but commun, comme par exemple détruire 500 000 Synthoïdes. Une fois le défi terminé, tous les joueurs participants reçoivent une récompense unique (comme une plaque d'identification) propre à ces défis hebdomadaires. Une fois par mois, les joueurs sur PlayStation pourront prendre part à un défi communautaire exclusif.

Le contenu end-game nous confrontera à un labo secret de l'AIM accessible une seule fois par semaine le week-end à condition d'avoir atteint le niveau de Puissance maximal et nous promet un combat de boss dantesque, qui s'adaptera à nos performances et qui sera en temps limité. Et si ça ne vous suffit pas, les Méga-ruches seront une sorte de donjon hebdomadaire sur plusieurs niveaux où plus nous descendons et plus la difficulté augmente. Attention, si tous les héros sont vaincus, il faudra tout recommencer !

Enfin, nous avons eu l'annonce de Kate Bishop, qui sera la première super-héroïne additionnelle du jeu d'ici quelques semaines vers la fin octobre (ce n'est pas vraiment une surprise). Cette dernière est une gymnaste et surtout une archère de talent. Elle fera l'objet d'une Opération baptisée Aux prises avec l'AIM, qui mettra en scène Clint Barton son mentor, alias Hawkeye, déjà annoncé au roster, sauf qu'ici il semble avoir rejoint les rangs de l'ennemi... Le scénario sera la suite directe de la campagne Rassemblement et ne constituera que la première moitié d'un arc mettant en scène les deux archers, la suite étant d'ores et déjà prévue pour novembre. Nous aurons l'occasion de rencontrer Maria Hill en personne dans sa base SHIELD Substation Zero, qui nous parlera d'un mystérieux projet Tachyon. Et comme il est bon de le rappeler, tout cela sera sans frais supplémentaires. Une roadmap du contenu post-lancement devrait nous être donnée lors de la prochaine War Table, un format qui devrait se poursuivre dans le temps.

Vous pouvez acheter Marvel's Avengers à 54,99 € sur PS4 chez Amazon en édition standard. Sachez également que des versions PS5 et Xbox Series X verront le jour.

