Marvel's Avengers : Kate Bishop dévoile son gameplay et sa date de sortie en vidéo

Comme prévu, Square Enix et Crystal Dynamics ont partagé une vidéo War Table Deep Dive de Marvel's Avengers dédiée à Kate Bishop, prochain personnage jouable du jeu service, qui aurait dû paraître fin octobre, mais verra finalement le jour le 8 décembre prochain avec l'Opération Aux prises avec l'AIM. Eh oui, sa date d'arrivée vient d'être confirmée alors que nous pouvons enfin découvrir son gameplay.

Avec le nouveau scénario introduit, nous lutterons contre la Super-Adaptoïde capable de répliquer les attaques des Avengers. En plus de ses compétences à l'arc, Kate sera vive comme l'éclair en se téléportant et utilisera une épée au corps à corps. Par ailleurs, Leilan Nishi, Community Engagement Specialist, a publié un long billet sur le PlayStation Blog pour nous expliquer textuellement ce qui nous attend avec Kate :

Vous rencontrerez Kate alors qu’elle cherche son ancien mentor, Clint Barton , dans sa propre opération, Marvel’s Avengers: Kate Bishop – Aux prises avec l'AIM. En chemin, elle découvrira une gigantesque conspiration qui implique des voyages dans le temps, Nick Fury et une puissante nouvelle menace, la Super-Adaptoïde . Elle revêt la cape d’Œil-de-faucon et rejoint les Avengers pour révéler ce mystère au grand jour et sauver un monde qui ignore qu’il est en péril.

En tant qu’experte de l’arc, Kate dispose de toute une variété de compétences d’arc avec des améliorations à débloquer. Elle peut tirer ses Razor Arrows en combo rapide de 3 ou avec un timing millimétré pour infliger des dégâts bonus. Vous pouvez tirer plusieurs flèches à la fois avec Scatter Shot Arrows, ce qui est pratique pour contrôler les foules ou infliger des dégâts à des ennemis proches. Les Explosive Arrows sont idéales pour étourdir les ennemis et créer une brèche dans leurs défenses. Enfin, ses Smoke Screen Arrows infligent d’importants dégâts étourdissants à tous ceux qui se trouvent dans le nuage de fumée ainsi généré.

Les techniques héroïques de Kate sont uniques, et nous voulions qu’elles reflètent sa personnalité et apportent une touche d’authenticité. La technique de soutien héroïque de Kate s’appelle Decoy. Elle crée une réplique holographique de Kate qui tire des flèches d’énergie quantique sur ses cibles pour les distraire. Si vous souhaitez que l’illusion soit encore plus réaliste, utilisez After Image, une amélioration qui vous permet d’échanger votre place avec le leurre. Vous pouvez même utiliser Self-Destruct remote pour faire explorer le leurre et déclencher une gigantesque explosion quantique. Deux fois plus de dégâts ! Son assaut héroïque, Warp Arrow, lui permet de se téléporter sur une longue distance et de déclencher une énorme explosion quantique qui fait s’envoler les ennemis quand elle atterrit. Worm Hole est une option d’amélioration pour Warp Arrow qui crée des portails que les alliés peuvent utiliser pour se téléporter sur le champ de bataille et rejoindre Kate plus facilement. Quantum Overdrive est son attaque héroïque ultime. Elle fournit une énergie intrinsèque illimitée, et son arc peut alors lancer des flèches d’énergie quantique qui explosent. Il nous tarde de voir comment vous allez personnaliser le kit de Kate !

Et, bien évidemment, Kate est également très redoutable à l’épée. Mieux vaut ne pas la sous-estimer quand elle range son arc. Utilisez son épée pour accéder à des attaques rapides et agiles et éliminer les ennemis qui osent s’approcher d’un peu trop près. Avec son arsenal de compétences et d’attaques, il vaut mieux ne pas l’avoir comme ennemie.