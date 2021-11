Marvel's Avengers : première vidéo de gameplay avec Spider-Man, déjà des déceptions

L'arrivée de Spider-Man dans Marvel's Avengers en exclusivité sur PS4 et PS5 est prévue de longue date, mais a récemment été confirmée pour ce 30 novembre prochain. Nous avons depuis vu une cinématique et un trailer à l'esthétique comics, mais ce n'est qu'aujourd'hui que la première vidéo montrant le gameplay de ce super-héros est dévoilée.

IGN a pu essayer le personnage pendant près de 2 heures, et a pu partager ses impressions dans une vidéo commentée illustrée par des scènes de jeu fournies par Square Enix. Déjà, il n'aura pas de mission ou arc narratif dédié, Spider-Man sera simplement jouable dans les modes généraux. Côté combat, ce sera du classique, avec des toiles, des acrobaties, le Spider-Sense, une Web Bomb pour immobiliser des adversaires, un Spider Drone pour nous épauler ponctuellement, ou encore une Wrecking Ball pour assommer des cibles proches. Si les bastons semblent faire le café, le journaliste Simon Cardy note que cela n'est pas vraiment le cas lors des déplacements en se balançant à des toiles : entre le design des environnements peu adapté au balancement en toile et des murs invisibles qui bloquent la progression naturelle en hauteur comme sur les bords de la map, le résultat n'est pas idéal dans la zone urbaine de la démo, et le sera encore moins dans les régions plus rurales.

Il faudra attendre la semaine prochaine et la mise à jour pour consoles PlayStation pour se faire un avis, mais la comparaison directe avec Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games risque de faire mal. Marvel's Avengers est disponible à partir de 13,49 € sur Amazon.fr.