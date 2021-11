Marvel's Avengers : un nouveau trailer façon comics avec Spider-Man, dépeignant le quotidien des super-héros

Spider-Man se dédouble en ce moment, partageant son actualité entre le film No Way Home et le jeu Marvel's Avengers dans lequel il va débarquer à la fin du mois, du moins sur PS5 et PS4, puisqu'il s'agit pour rappel d'un contenu exclusif. Nous avons pu le découvrir aux côtés des autres Vengeurs la semaine passée pour une toute première bande-annonce de l'évènement Un grand pouvoir, puis ce sont ses costumes qui ont commencé à être détaillés. Place désormais à un petit point scénaristique façon comics.

Comme ce fut le cas avec Black Panther, Crystal Dynamics a donc concocté une vidéo avec quelques illustrations de Ken Lashley légèrement animées. Spider-Man y évoque sa présence parmi les Avengers auprès de ses fans sur la Toile, avec qui il collabore pour contrecarrer les plans de l'AIM. C'est donc l'occasion de découvrir diverses scènes du quotidien du groupe de super-héros assez légères, d'un affrontement amical entre Hulk et Thor, en passant par une partie de jeu vidéo partagée par le Tisseur et Kate Bishop, le visionnage d'un film en groupe et même une partie de RPG sur plateau.

Pour incarner Spider-Man dans Marvel's Avengers, il va falloir patienter encore un peu, sa sortie étant fixée au 30 novembre.