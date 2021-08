Marvel's Avengers : les derniers détails de l'extension La guerre pour le Wakanda présentés, son scénario exhibé dans un nouveau trailer

C'est ce mardi que Marvel's Avengers va tenter de rebondir en sortant son extension La guerre pour le Wakanda, entièrement gratuite pour les possesseurs du jeu et qui proposera une nouvelle campagne centrée sur Black Panther, personnage ici incarné par Christopher Judge. Après deux vidéos façon comics et une présentation des costumes de ce nouveau héros, nous avions donc rendez-vous en amont du lancement ce lundi pour un live de lancement avec Greg Miller et Sandra Saad, avec en premier lieu la diffusion d'une War Table dévoilant tout ce qu'il faut savoir au sujet de ce contenu, à revoir ci-dessous.

Outre une nouvelle bande-annonce de ce contenu, qui a de quoi hyper les fans de Black Panther et que vous pouvez revoir séparément ci-dessous, nous avons eu droit à un aperçu du scénario, qui a été écrit en s'inspirant des comics avec la participation d'Evan Narcisse en qualité de consultant. Pour rappel, il y sera question d'une invasion massive du Wakanda par Ulysses Klaw, venu y extraire le vibranium de son sol à grands coups d'ultrasons. Forcément, il n'est pas venu seul, bien aidé par des mercenaires lourdement armés, équipés d'armures en vibranium, des robots-araignées et autres drones. Et il ne sera d'ailleurs pas le seul boss inédit, puisque Crossbones l'accompagnera !

Les diverses techniques de Black Panther ont sinon été montrées. Il pourra compter sur son agilité et ses coups au corps à corps pour mettre à mal les ennemis avec ses griffes, en utilisant l'énergie cinétique pour se booster et créer une vague explosive, capable d'envoyer une lance en vibranium à distance dont une variante explosera ou encore invoquant une panthère spectrale.

Du côté des environnements, il y aura de quoi faire avec comme biome la jungle, où des temples et cavernes sont présents, comportant leur lot de puzzles à résoudre au fil de notre exploration, la capitale Birnin Zana en guise d'avant-poste avec la salle du trône, le laboratoire de Shuri ou encore l'annexe spirituelle de Zawavari. Enfin, en termes de casting anglophone, nous retrouverons donc Christopher Judge (T'Challa), Debra Wilson (Okoye), Dave Fennoy (Zawavari), Steve Blum (Ulysses Klaw) et Erica Lutrell (Shuri), qui ont eu l'aide de la coach vocale Beth McGuire, qui a officié sur le film du MCU Black Panther.

Sinon, une refonte du menu va avoir lieu, avec la page des personnages unifiée pour naviguer de façon plus intuitive et rapide, la possibilité de démanteler plus d'un équipement à la fois et bien plus.

Si vous êtes intéressés par Marvel's Avengers, il est vendu 24,75 € sur Amazon.

