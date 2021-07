Marvel's Avengers : l'extension La guerre pour le Wakanda datée, un live War Table à venir et un week-end de jeu gratuit annoncé (sauf sur Xbox)

Depuis mars dernier, l'avenir à court terme de Marvel's Avengers est clair, devant nous mener jusqu'à la sortie de sa première extension de grande envergure, La Guerre pour le Wakanda. Le planning alors diffusé est désormais bien entamé et les joueurs peuvent profiter depuis cette semaine des missions Menace de niveau oméga : Réunion de famille, où il faut que quatre joueurs ayant un personnage à 145 de Puissance ou plus s'entraident pour venir à bout de puissants ennemis, les meilleures récompenses n'étant données qu'une fois par semaine. Il est aussi possible de partir à l'assaut de Méga-ruches à plusieurs et de jouer en multijoueur avec le même personnage (ce n'était possible que durant l'évènement temporaire Anomalie Tachyonique...). La suite du programme ne tardera pas à arriver, puisque Square Enix et Crystal Dynamics viennent de dévoiler la date de sortie de l'extension, qui est plus proche que nous aurions pu le penser.

Ainsi, La guerre pour le Wakanda sera lancée le mardi 17 août sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia, sans frais supplémentaires pour les possesseurs de Marvel's Avengers. Pour rappel, ce contenu massif nous permettra d'incarner Black Panther, doublé en anglais par Christopher Judge, d'explorer de nouvelles zones au Wakanda dont l'avant-poste du Birnin Zana, d'effectuer des missions de Zone de largage et de Secteur de menace inédites et bien plus. Nous aurons tous les derniers détails à ce sujet lors d'une War Table le lundi 16 août à 19h00, que vous pourrez suivre sur Twitch. Une bande-annonce prend déjà de l'avance en mettant en avant l'ensemble des Vengeurs avec Black Panther parmi eux.

En attendant, et dès maintenant, un week-end de jeu gratuit permet à tous les joueurs sur PS5 et PS4 abonnés au PlayStation Plus, PC (Steam) et Stadia de profiter de l'intégralité de Marvel's Avengers et ce jusqu'au lundi 2 août à 18h00. Un bonus de 400 % d'EXP, des ressources en cadeau (5 000 Fragments, 1 000 unités de Plasma, 1 000 Nanites, 1 000 Nanotubes, 1 000 Catalystes, 1 000 Unités, 600 Modules d'amélioration, 500 Unités d'Uru et 250 Unités de Polychoron) et 50 % de réduction dans la boutique in-game sont disponibles pour tous durant cette période. Toute la progression sera conservée si jamais vous décidez ensuite d'acheter le jeu. Et comme vous avez pu le constater, cela ne concerne pas les joueurs Xbox, qui auront droit à un tel évènement « dans les mois à venir », sans plus de précision.

Vous pouvez acheter Marvel's Avengers 25,46 € sur Amazon si vous êtes convaincus par votre week-end d'essai gratuit.