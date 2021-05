Crystal Southwest : Crystal Dynamics (Tomb Raider, Marvel's Avengers) ouvre un nouveau studio au Texas

Crystal Dynamics est basé à Redwood près de San Francisco depuis 1992, et nous lui devons des classiques comme Gex, Pandemonium ou Legacy of Kain: Soul Reaver. L'équipe est désormais connue pour la série Tomb Raider qu'elle chapeaute depuis l'épisode de 2006, et qui l'a exclusivement occupé jusqu'à la création de Marvel's Avengers, co-développé avec Eidos Montréal.

Il est encore difficile de juger la réussite de ce dernier projet sorti en 2019, qui veut encore s'étoffer avec le temps, mais il est clair que son accueil critique et public n'a pas été le même que pour les précédents jeux de Crystal Dynamics. Malgré tout, la société va continuer à grandir : après avoir fondé Crystal Northwest en 2018, une antenne à Bellevue dans l'État de Washington pour aider sur le jeu Avengers, c'est au tour de Crystal Southwest d'ouvrir ses portes.

La division est basée à Austin au Texas, terre d'accueil de nombreux studios, et sera dirigée par Dallas Dickinson, ancien de chez BioWare et QC Games qui était producteur exécutif chez CD depuis 2019. Son équipe travaille déjà « d'arrache-pied » et sera « un acteur important du développement de tous les titres actuels et futurs » de l'entreprise. De quoi apporter du soutien sur le prochain Tomb Raider, confirmé à demi-mot, mais pas près de voir le jour ?

