Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, une compilation des récents jeux de Crystal Dynamics et Eidos Montréal en fuite

Cette année, la licence Tomb Raider fête ses 25 ans, mais ce n'est pas pour autant que Square Enix va précipiter la sortie d'un nouvel épisode sur consoles et PC, qui ne devrait pas arriver avant un moment. Les joueurs sur mobiles pourront néanmoins se tourner vers Tomb Raider Reloaded dans les prochains mois. Pour autant, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous essayer à la dernière trilogie en date, la fuite du jour devrait vous intéresser.

Comme rapporté par AllGamesDelta capture d'écran à l'appui, le Microsoft Store a encore laissé fuiter un projet non annoncé (à un moment, il faudrait peut-être arrêter de confier ce genre d'information à la plateforme tellement c'est récurrent...). Dénommée Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, il s'agira ni plus ni moins d'une compilation réunissant les trois derniers jeux développés par Crystal Dynamics et Eidos Montréal et parus depuis 2013, à savoir Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Si aucun prix n'est indiqué, nous savons néanmoins que l'intégralité des contenus additionnels sera incluse. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant qu'elle ne soit officiellement annoncée, puisque sa date de sortie est semble-t-il fixée au 18 mars sur Xbox One, et sans doute également sur PS4 et PC.

Si jamais vous possédez déjà les deux premiers épisodes et souhaitez obtenir Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition à bas prix, il est en vente sur Amazon à 18,98 € dans sa version PS4.