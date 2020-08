Marvel's Avengers : quelques minutes de gameplay coopératif commenté avec de la sécurisation de chambre forte

Les joueurs attendant Marvel's Avengers comptent désormais les jours, mais en attendant sa sortie du 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia (ou le 1er du mois pour l'accès anticipé), Square Enix multiplie les apparitions du jeu dans les médias. Après la bande-annonce de lancement et un spot CGI du plus bel effet, nous l'avons retrouvé hier soir à l'occasion du Future Games Show dans le cadre de la gamescom 2020, l'occasion d'avoir un aperçu de gameplay commenté par le directeur de jeu s'occupant des Warzones, Phil Terian.

Il revient en premier lieu sur l'accessibilité du jeu en termes de temps à lui consacrer, pouvant aller d'une partie rapide de quelques minutes avec un simple objectif à remplir, à deux heures ou plus pour de longues sessions. Il évoque ensuite le fait que Marvel's Avengers n'est pas juste un titre où nous combattons non stop, mais où il faudra par moment faire se remuer nos méninges pour accéder à certains lieux en résolvant de petits puzzles. L'une des activités proposées sera de sécuriser une chambre forte en reproduisant une combinaison et en sécurisant les lieux, le tout avec trois niveaux de sécurité à passer et tout un tas d'ennemis à abattre, mettant en avant l'aspect coopératif. Enfin, il indique que plus d'un secret se cachent dans la toundra que nous avons pu explorer au cours de la bêta !

Le prochain rendez-vous avec Marvel's Avengers, à moins d'une surprise, c'est mardi prochain pour une troisième War Table qui se concentrera sur le contenu post-lancement, dont la révélation d'un nouveau personnage jouable. Si vous avez envie de craquer, la Deluxe Edition est vendue 89,99 €, même si cela commence à faire juste pour la recevoir à temps.

