DISNEY+ : Hawkeye, date de sortie lointaine et première image avec Kate Bishop pour la série Marvel Studios

Les fans du Marvel Cinematic Universe se remettent tout juste des 6 épisodes de Loki, qui aura droit à une saison 2, qu'ils s'apprêtent à découvrir What If? sur Disney+ le 11 août et Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sur grand écran en septembre. Il y a encore plein de séries sur le feu, mais la suivante, ce sera Hawkeye, qui commence déjà à refaire parler d'elle.

Entertainment Weekly a pu obtenir la première image du projet avec Clint Barton (Jeremy Renner) et Kate Bishop (Hailee Steinfeld), l'archère qui a pris la relève d'Œil-de-faucon dans certains comics des années 2000 et combattu à ses côtés dans d'autres. Dans le feuilleton, il sera son mentor, comme l'a confié Jeremy Renner lors d'une interview.

[Kate est] une enfant de 22 ans et elle est une grande fan de Hawkeye. Elle a quelque chose de merveilleusement énervant et tout aussi charmant, parce qu'elle est une fangirl de Hawkeye. La relation se développe à partir de cela, mais le plus gros problème pour Clint est Kate Bishop et le lot de problèmes qu'elle apporte dans sa vie.