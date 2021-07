DISNEY+ : Loki, une saison 2 officialisée !

Le Marvel Cinematic Universe est là pour perdurer dans le temps et, avec la Phase 4, Marvel Studios va continuer à nous proposer de nombreux films, mais aussi toute une tripotée de séries pour alimenter Disney+ au fil des mois. Nous avons déjà eu droit à WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver plus tôt dans l'année, et nous pourrons découvrir What If...? le mois prochain, au format animé cette fois. Bien d'autres programmes originaux nous feront suivre les aventures de divers personnages issus des comics par la suite, mais cela ne veut pas dire que les producteurs se refusent le droit de revenir sur ceux déjà mis en avant et de tabler sur leur popularité. Bonne nouvelle, Loki fait partie du lot !

Si vous avez vu le dernier épisode de cette désormais première saison de Loki sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, vous avez donc pu découvrir après le générique de fin le visuel ci-dessus, officialisant le retour du personnage de Tom Hiddleston à l'avenir dans une saison 2 ! Sans spoiler, entre les conséquences des évènements provoqués par Loki et Sylvie ainsi que le cliffhanger final ne laissant vraiment rien présager de bon, la direction que prendra la série est toute trouvée et devrait nous mener droit vers le long-métrage Ant-Man and the Wasp: Quantumania, prévu le 17 février 2023, avec sans doute une diffusion dès la fin d'année prochaine sur la plateforme de streaming.

Bref, il nous tarde déjà de retrouver le talentueux casting. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à Disney+ pour seulement 8,99 € par mois ou à 89,90 € l'année.