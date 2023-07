DISNEY+ : Loki, imbroglio et menace temporelle dans la première bande-annonce de la saison 2

Cela fait déjà deux ans que la série Loki a terminé sa diffusion sur Disney+ et qu'une saison 2 a été annoncée dans la foulée de son dernier épisode. Depuis, nous avons pu découvrir un premier extrait au travers de l'une des scènes post-génériques d'Ant-Man et La Guêpe : Quantumania et une date de diffusion a été communiquée. En parallèle, Jonathan Majors a connu des déboires judiciaires qui ne sont pas encore réglés, faisant évidemment craindre des changements de plan pour le MCU, dont il est le grand vilain de l'actuelle Saga du Multivers. Bonne nouvelle de ce côté, nous revoyons Victor Timely à la toute fin de la première bande-annonce de cette saison 2 de Loki, la série ne devrait donc pas souffrir de changements de dernière minute.

Bande-annonce VOSTFR

Ce trailer de plus de deux minutes ne perd pas de temps et nous montre de nombreuses scènes différentes et fortement alléchantes pour quiconque a apprécié le ton et l'esthétique de la précédente saison. Et plus que jamais, le côté Doctor Who qui s'en dégage ne peut que nous ravir ! Ainsi, nous découvrons que ce bon vieux Loki (Tom Hiddleston) est victime d'un phénomène appelé « errance temporelle » qui n'est pas censé se produire dans le TVA et qui le propulse à travers le temps et l'espace sans qu'il en ait le contrôle. Difficile pour le moment de savoir en quoi ce problème est lié à sa situation à la fin de la saison 1, puisqu'il était réapparu dans un TVA où personne ne le connaissait et où une statue de Kang était érigée.

Pourtant, l'Agent Mobius (Owen Wilson) semble bien le connaître ici et va d'ailleurs travailler avec lui pour mener l'enquête sur ce qui menace le TVA et la réalité tout entière. Nous les voyons ainsi dans un décor avec une grande roue qui pourrait être celle de l'Exposition universelle de 1900 à Paris. Plus amusant, le panneau publicitaire pour un film Zaniac! semble indiquer que le personnage de Brad Wolfe va apparaître, un acteur jouant justement ce fameux Zaniac, un tueur en série fictif qui va finir par le posséder. Du moins, si rien n'a changé entre cette adaptation et le comics de Thor paru en 1982 où il est apparu.

La Chasseuse B-15 (Wunmi Mosaku) sera de retour, tout comme Sylvie (Sophia Di Martino), que nous découvrons en employée de fast-food et en pleine action dans un hangar et même Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) en costume de l'époque où Victor Timely aka Kang sera présent et face à une lumière violette qui pourrait bien être Alioth. Tara Strong prêtera quant à elle toujours sa voix à Miss Minutes, qui va apparaître aux yeux de tous. Et en guise de nouveau personnage visiblement récurrent, nous pourrons compter sur un archiviste appelé O. B., joué par Ke Huy Quan. Vous remarquerez également un plan sur la Citadelle à la fin des temps, bien délabrée, et un bien étrange appareillage sans doute lié au TVA lorsque Mobius est en combinaison.

Bande-annonce VF

Loki sera diffusé à partir du 6 octobre sur Disney+, auquel vous pouvez vous abonner pour 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.

