SPOILERS sur Ant-Man et La Guêpe : Quantumania, que dévoilent les deux scènes post-crédits ?

Cela ne fait que quelques jours qu'Ant-Man et La Guêpe : Quantumania est sorti en salles et les retours des médias et influenceurs ne sont clairement pas folichons. Nous ne pouvons que vous inviter à vous faire votre propre avis, en plus de consulter nos impressions dont le lien est en fin d'article. Que vous l'ayez vu ou non, ce qui va nous intéresser à présent, ce sont les deux scènes post-génériques, comme nous l'avions fait à l'époque pour celles de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (surtout la première à vrai dire), car il y a pas mal d'éléments intéressants qui en découlent pour l'avenir du MCU. Les spoilers de ces scènes, mais aussi quelques éléments du film, seront donc évoqués sans détour dans les lignes qui suivent, il n'est donc pas encore trop tard pour passer votre chemin.

SPOILERS CI-DESSOUS

Nous l'avons clairement explicité : « La vedette du film, c'est Kang ! » Et c'est également lui qui accapare le plus gros de notre attention lors de ces scènes, rien de plus normal puisqu'il est perçu comme le grand méchant de la Saga du Multivers et principal fil rouge actuel. Sauf que si vous n'êtes pas familiers avec les comics Marvel, vous n'avez peut-être pas pris conscience de l'ampleur du personnage. En effet, comme particulièrement bien expliqué dans le film, Kang le conquérant dispose d'une technologie lui permettant de voyager à loisir à travers le temps, l'espace et les réalités du Multivers. En découle une infinie possibilité de Variants, dont celui qui a été exilé dans le Royaume Quantique, une zone justement située en dehors du temps classique comme l'est le TVA dans Loki. Même s'il n'est pas aussi « bienveillant » que Celui qui Demeure, la version de cette série qui faisait en sorte qu'aucune autre version de lui ne voit le jour, nous n'avons ici visiblement pas eu affaire au plus dangereux.

À ce sujet, la « Guerre multiverselle » évoquée par Celui qui Demeure, à laquelle il a mis fin grâce à Alioth et qui a résulté par l'isolation de la ligne temporelle que nous suivons depuis le début du MCU, n'est pas le même conflit que le chaos évoqué par le Kang du film, survenu « à la suite » des évènements de Loki (mais partout et à toutes les époques d'un point de vue interne). C'est d'ailleurs la même représentation cyclique sous forme d'une arborescence incontrôlée qui est montrée pour nous l'imager, avec une mention d'univers entrant en collision et d'Incursions, un terme des comics utilisé depuis le dernier Doctor Strange. Le parallèle avec Celui qui Demeure se poursuit en quelque sorte, puisque ce Kang dit avoir pris le contrôle de ce Multivers qu'il a qualifié de mourant, avant d'être battu et exilé par ses Variants.

Et justement, ce sont eux qui sont au cœur de la première scène post-crédits, avec une adaptation du Conseil transtemporel des Kang. Trois incarnations majeures du personnage, toutes jouées à nouveau par Jonathan Majors, y sont vues en train de discuter du sort de « l'Exilé », qu'ils pensent mort même si un doute subsiste. Le plus reconnaissable, avec sa tenue égyptienne, est évidemment inspiré de Rama-Tut, qui dans les comics a régné sur l'Égypte avant même la naissance d'En Sabah Nur (Apocalypse). Il serait intéressant de voir un lien avec Moon Knight (via Khonshu) se dessiner à l'avenir si toutes les intrigues finissent par s'entremêler. La deuxième variation majeure de Kang, bien plus âgée, semble elle inspirée d'Immortus, que beaucoup considéraient comme le modèle utilisé pour Celui qui Demeure, en plus dudit personnage qui est bien distinct de Kang dans le matériau d'origine. Quant au troisième à l'apparence cybernétique, il pourrait être une adaptation assez libre du Centurion écarlate. Après tout, même s'il n'est pas en rouge, les lignes de son costume évoquent les flux temporels et rappellent la forme de sablier du personnage des comics.

Ce qui importe surtout, c'est le sujet de leur discussion. Car au-delà de parler de « l'Exilé », leur inquiétude est que nos héros touchent de plus en plus au Multivers, ce qui n'arrange apparemment pas leur plan, quel qu'il soit. Et quitte à ne pas y aller avec le dos de la cuillère, « Immortus » a carrément convoqué tous les Kang existant dans un gigantesque colisée, qui rappelle la scène ci-dessous, un sacré rassemblement de sauvages. De plus, ils sont invoqués de la même manière qu'apparaissait Reed Richards dans Multiverse of Madness. Sachant que dans les comics, Kang est à l'origine un possible descendant de Mr Fantastic appelé Nathaniel Richards, son utilisation de cette technologie est des plus logique.

Cette arène semble par ailleurs être située en plein milieu de l'enchevêtrement des flux temporels comme l'était la Citadelle à la fin de temps de Loki. Et c'est justement un teasing de la saison 2 de cette série qui a fait office de deuxième scène post-crédit, avec le personnage de Tom Hiddleston en compagnie de l'Agent Mobius (Owen Wilson). D'emblée, la séquence affiche la couleur avec le nom de Victor Timely, nom donné à un Variant de Kang qui dans les comics s'est installé au début du XXe siècle et a ensuite fondé une ville à son nom et Timely Industries. Et évidemment, nous découvrons rapidement le visage qui se cache derrière, à savoir celui de Kang, avec un Jonathan Majors arborant une moustache et une drôle de coiffure de l'époque, et portant des lunettes. Au jeu du déguisement, nous ne sommes sans doute pas au bout de nos surprises, aussi ridicule puisse être le résultat visuellement. Ce Victor se la jouant inventeur éloquent, suggère donc sur scène devant une petite foule le fait qu'il serait possible de façonner le temps, tandis que Loki reconnaît bien là le danger qu'il représente, alors que Mobius a du mal à croire qu'il soit si redoutable.

Kang devrait donc avoir une présence renforcée dans les prochaines productions du MCU jusqu'à Avengers: The Kang Dynasty de Destin Daniel Cretton, actuellement prévu pour 2025. Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets de cet univers sur Disney Plus, dont la première saison de Loki.

