CINEMA : Ant-Man et La Guêpe : Quantumania nous plonge en pleine science-fiction dans son monde quantique avec un premier trailer

La Phase 4 du Marvel Cinematic Universe va bientôt tirer sa révérence avec l'arrivée en salles de Black Panther: Wakanda Forever le 9 novembre prochain, dont la promotion bat son plein. Pour débuter la suivante, le ton sera un peu plus léger avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, mais les enjeux risquent vite de grimper puisque ce long-métrage introduira enfin en chair et en os la grande menace de cette Saga du Multivers, Kang le conquérant, que son variant dans Loki avait présenté. Pour continuer à maintenir la hype, sa première bande-annonce vient d'être diffusée, dépaysement assuré !

Bande-annonce VOSTFR

Outre l'humour propre aux films avec Ant-Man, nous avons rapidement droit à la scène déjà décrite où toute la famille est présente dans un laboratoire où Cassie Lang (Kathryn Newton) a conçu un « satellite » envoyant un signal dans le monde quantique, ce qui n'est pas au goût de Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer). Et elle avait raison d'avoir peur, puisqu'elle, Hope (Evangeline Lily), Cassie, Hank Pym (Michael Douglas) et Scott Lang (Paul Rudd) vont donc être aspirés dans cet univers imbriqué dans le nôtre à une échelle infinitésimale. Bon, vous noterez tout de même que personne ne portait son costume super-héroïque à ce moment-là alors qu'ils les ont tous ensuite, suggérant que les tenues ont aussi été aspirées d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils vont s'y retrouver coincés.

Si vous aimez la science-fiction, Ant-Man and the Wasp: Quantumania devrait vous régaler puisqu'entre ses décors surréalistes et ses habitants insolites dignes d'un Star Wars, il y a clairement un petit côté space opera qui se dégage. Par ailleurs, Janet n'a pas tout dit quant à ses années passées dans ce royaume gouverné par le Roi Krylar (Bill Murray), que nous apercevons. Et le clou du spectacle, c'est évidemment l'apparition de Kang (Jonathan Majors), qui dispose visiblement d'une immense armée futuriste sous ses ordres, à moins que cela soit celle du roi local. Et si son apparence finale avec une sorte d'armure bleue vous laisse sceptique, nous l'apercevons également avec son costume classique des comics violet et vert, et son visage alors bleuté, marqué par des cicatrices. Il va proposer à Scott de les ramener chez eux en échange de leur aide.

Bande-annonce VF

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est attendu le 17 février 2023 outre-Atlantique (sans doute le 15 en France) et vous pouvez revoir les deux précédents sur Disney+ ou en achetant le coffre Blu-ray les réunissant sur Amazon. Quelques jours plus tard, Jonathan Majors sera également à l'affiche de Creed III, autant dire qu'il devrait être incontournable.

